От рынка сбережений ждут роста почти на 15%

30 марта. FINMARKET.RU - Рынок сбережений в 2021 году вырастет на 14%, ключевым драйвером роста останутся инвестиционные продукты, которые могут прирасти на 50%, заявил журналистам зампред ВТБ Анатолий Печатников.

По его расчетам, за пять лет доля сбережений граждан в инвестпродуктах выросла почти в 10 раз и сейчас превышает 8 трлн рублей.

В целом все сегменты привлечения в прошлом году продемонстрировалина 16%. Средства на депозитах показали отток в размере 8%, при этом объем средств на счетах до востребования вырос на 66%, а средств, вложенных в инвестпродукты, - на 40%.

"В 2021 году также ожидается рост рынка сбережений, немного менее быстрый - на 14%. Ключевым драйвером роста рынкафизлиц по-прежнему останутся инвестиционные продукты, где мы ожидаем прирост рынка около 50%. В результате чего общее проникновение инвестиционных продуктов в сбережения граждан составит около 26% (против 20% по итогам 2020 года). Мы традиционно растем выше рынка абсолютно во всех сегментах", - заявил топ-менеджер.

Кредитный портфель банковской системы в 2021 году замедлит прирост до 11,5% с 14% по итогам прошлого года, прогнозирует Печатников. Высокие темпы роста сохранятся в ипотеке, хотя они будут ниже, чем в прошлом году, что связано с сохранением неопределенности в части условий продления госпрограммы и изменившимся трендом на рост ставок.

"В сфере беззалогового кредитования рост составит свыше 9%, и здесь мы, в первую очередь, ждем восстановления спроса на кредиты наличными и кредитные карты после значительной "просадки" в пандемийном году", - заявил он.

При базовом сценарии ВТБ планирует традиционно расти лучше среднерыночных значений: основной рост ожидается по кредитам наличными и кредитным картам - почти в 2 раза выше рынка.

"Уже с конца 2020 года мы наблюдаем позитивную динамику в экономике и банковском рынке. Основной драйвер - восстановление потребительского спроса. В первом квартале 2021 года спрос на кредиты растет даже по сравнению с допандемийным периодом 2020 года. В январе-марте мы фиксируем увеличение выдач во всех ключевых сегментах - в ипотеке, кредитах наличными и автокредитах", - отметил Печатников.

По итогам 2021 года ВТБ планирует нарастить продажи ипотеки примерно на 10%, доведя общий объем выданных жилищных кредитов до рекордных для банка 1 трлн рублей.

"В первом квартале мы видим рост выдач розничных кредитов во всех сферах, и эта тенденция в ближайшее время сохранится, в том числе из-за эффекта "низкой базы" апреля 2020 года. Пока повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. для рынка не стало критичным. Но в более отдаленной перспективе динамика потребительской активности будет зависеть от дальнейших решений ЦБи крупнейших банков по возможному повышению уровня ставок. Мы свои условия в части кредитного бизнеса пока не меняем, но будем ориентироваться на рынок", - добавил он.