Почему бензин на заправках дорожает при дешевеющей нефти

30 марта. FINMARKET.RU - Заместитель главы ведомства Павел Сорокин в интервью "Комсомольской правде" объяснил, что происходит на российском рынке топлива и от чего зависятна заправках .

"Когда нефть падает, адорожает, это вызывает вопросы у любого нормального человека. Здесь есть несколько важных вещей, которые я хотел бы объяснить. Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку", - пояснил Сорокин.

Он также отметил, что несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. "То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции. Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно, заметил Сорокин. -. Чтобы этого не происходило, в 2018 году было принято решение о сглаживании колебаний цен на бензин с помощью так называемого демпферного механизма. Он позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и дает рынку предсказуемость".

Сорокин также отметил еще один момент. "Бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", - сказал он.

Как сообщалось, с конца прошлого года топливный рынокстолкнулся с ростом биржевых цен на бензины, в начала этого года начался рост цен на АЗС. Отраслевые эксперты связывают это с индексацией базовых цен для внутреннего рынка нефтепродуктов (их рост с 1 января 2021 года составил 5%), которая произошла в рамках демферного механизма. Нефтяные компании не единожды поднимали вопрос о корректировке демпфера, но Минфин выступал против. Однако после ряда совещаний у вице-премьера Александра Новака принято решение, что скорректированные параметры демпфера на топливо могут заработать с 1 мая. Также решено, что базовые цены на нефтепродукты в формуле демпфера будут корректироваться на фактический рост розничных цен.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, и экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.