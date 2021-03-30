Цены на молоко в России могут серьезно вырасти

30 марта. FINMARKET.RU -может подорожать на 10–15% из-за экосбора, пишут "Известия". С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платитьпо двойному тарифу.

Бизнес попросил пересмотреть эту меру, следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к главе правительства Михаилу Мишустину, на которое ссылается газета. Компании считают правила слишком жесткими и утверждают, что нигде в мире аналогичных мер не практикуют.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко "Известиям" сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. По подсчетам Минэкономразвития, "экологичный" подход не приведет к росту цен.

Экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, указано в письме.

РСПП предложил правительству снизить норму по переработке упаковки до 35% в 2020 году и постепенно ее повышать. Также бизнес считает необходимым предусмотреть оплату экологического сбора за 100% упаковки только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару.

Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП. Господдержку на повышение продуктивности отрасль будет вынуждена направить на оплату утилизации упаковки.

В сложившейся экономической ситуации стоит предотвращать рост цен и отложить введение экологического налога, считает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

"Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%", — считает она.