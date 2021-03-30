Нацпроект по поддержке малого бизнеса перезапустят

30 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития перезапуститпо поддержке малого бизнеса, теперь главной его целью будет рост занятости, пишут "Ведомости".

Минэкономразвития (МЭР) опубликовало обновленный паспорт нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство ииндивидуальной предпринимательской инициативы". "Проект был скорректирован в соответствии с мероприятиями общенационального плана восстановления экономики и будет дополнен после разработки "Стратегии социально-экономического развития 2030", – рассказали "Ведомостям" в пресс-службе МЭР. – Новый паспорт национального проекта был структурно изменен, и в него вошли мероприятия, которыми бизнес может воспользоваться на каждой из стадий своего развития – от самозанятости до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии».

В итоге в новой версии число национальных целей сократилось с трех до единственной – "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство". Главный целевой показатель – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) до 25 млн человек. При этом была изменена методика подсчета показателя: вместо данных о среднесписочной численности сотрудников будут учитываться сведения по застрахованным работникам, которые субъекты МСП представляют ежеквартально в налоговый орган, подчеркивает МЭР.

Еще одной заметной новацией стал отказ от целевого показателя доли МСП в ВВП – в предыдущей версии ставилась задача нарастить ее до 32,5%, отмечают "Ведомости". "Что касается исключенного показателя по вкладу МСП в ВВП страны, то задачу по увеличению его доли с 20 до 32,5% одним нацпроектом не решить, – объясняет президент "Опоры России" Александр Калинин. – Нацпроектом с объемом финансирования 80 млрд руб. в год такой большой структурный сдвиг в экономике не сделать".

Теперь в состав нацпроекта входит четыре федеральных проекта – "оддержка самозанятых", "Предакселерация", "Акселерация субъектов МСП", "Цифровая платформа МСП"; федеральный проект "Популяризация предпринимательства"» исчез.

Значимой новинкой нацпроекта стало включение раздела "Поддержка самозанятых".

Важно, что большая часть средств нацпроекта пойдет на выдачу льготных кредитов бизнесу. "Ежегодно планируется субсидировать 800 млрд руб. кредитов, но, думаю, спрос будет выше, что потребует дополнительных ассигнований из бюджета на эту программу", – подчеркивает Калинин.

Конечно, в паспорте нацпроекта отражены не все детали, и эксперты надеются, что подробности отразят запросы бизнеса. Эксперты считают, что обновленный нацпроект имеет гораздо больше шансов на реализацию, чем предыдущий.