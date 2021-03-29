.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2565,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1746,15 млрд руб.
29 марта 2021 года 09:58
Срок действия паспортов при достижении гражданами возраста продлят
|0
Сергей Бобылев/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - МВД предлагает на 30 дней продлить срок действия паспортов при достижении гражданами возраста, когда этот документ необходимо менять. Поправки в постановление правительства, утверждающее положение о паспорте, размещены на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru, пишет "Российская газета". В проекте говорится, что паспорт становится недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения им в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта. По ныне действующим нормативам, паспорт становится недействительным сразу по достижении гражданином указанного возраста. При этом возможность поменять документ появляется только тогда, когда данный возраст достигнут. Заранее этого сделать нельзя. Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства, из-за этого у граждан возникают проблемы. Они не могут зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы подать заявление о выдаче или замене паспорта. Они сталкиваются с проблемами в банках. Та же сложность возникает, например, когда девушка выходит замуж и меняет фамилию. На время оформления нового документа она также остается ущемленной в правах. Поэтому признание паспорта действительным в течение 30 дней после наступления положенного возраста или смене имени и фамилии "позволит решить проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", - говорится в пояснительной записке.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.