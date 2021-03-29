Срок действия паспортов при достижении гражданами возраста продлят

29 марта. FINMARKET.RU - МВД предлагает на 30 дней продлить срок действия паспортов при достижении гражданами возраста, когда этот документ необходимо менять. Поправки в постановление правительства, утверждающее положение о паспорте, размещены на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru, пишет "Российская газета" . В проекте говорится, чтостановится недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения им в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта.

По ныне действующим нормативам, паспорт становится недействительным сразу по достижении гражданином указанного возраста. При этом возможность поменять документ появляется только тогда, когда данный возраст достигнут. Заранее этого сделать нельзя.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства, из-за этого у граждан возникают проблемы. Они не могут зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы подать заявление о выдаче или замене паспорта. Они сталкиваются с проблемами в банках.

Та же сложность возникает, например, когда девушка выходит замуж и меняет фамилию. На время оформления нового документа она также остается ущемленной в правах.

Поэтому признание паспорта действительным в течение 30 дней после наступления положенного возраста или смене имени и фамилии "позволит решить проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", - говорится в пояснительной записке.