Продажи между "частиниками" в интернете выросли на 87%

29 марта. FINMARKET.RU -между частными лицами в интернете (С2С) в России выросли на 87% в 2020 г. в сравнении с 2019 г. и превысили 1 трлн руб., а количество сделок за тот же период выросло на 70% более чем до 300 млн. Такие данные приводятся в исследовании "Рынок С2С онлайн-торговли", подготовленном сервисом "Авито"» и исследовательским агентством Data Insight.

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров называет такой темп роста опережающим. Он обгоняет рост рынка организованной интернет-торговли: по оценке Data Insight, тот вырос на 44% – 2,5 трлн руб. за прошлый год, пишут "Ведомости".

Рынок C2C, по мнению Бурмистрова, развивается прежде всего из-за тренда на экономию. Потребители все более внимательно относятся к собственному бюджету: с одной стороны, они продают ненужные вещи, с другой – покупают новые или бывшие в употреблении недорогие товары от частных лиц. Также этому рынку помогла и пандемия коронавируса, из-за которой покупки онлайн в целом стали популярнее, говорит Алексей Куракин, управляющий директор "Авито товары". В 2020 г. аудитория таких сервисов составила 13,3 млн человек, добавляет он.

Развитию вторичной продажи товаров способствует и то, что в последнее время такие сервисы все чаще работают по удобной модели маркетплейса.

Кроме того, такие сервисы стал активно использовать малый бизнес, говорится в исследовании. Доля мелких предпринимателей, торгующих на сервисах новыми товарами, которые были куплены для перепродажи, увеличилась за три года с 8% в 2017 г. до 12% в 2020 г., отмечается в исследовании.

Но главным драйвером стало развитие доставки, которая активизировала покупателей из регионов, говорят участники рынка. Кроме того, все больше продавцов готовы отправить товар по всей стране: их доля выросла с 7% в 2017 г. до 16% в 2020 г., указывают авторы исследования. Чаще всего у частных продавцов покупают бытовую технику, электронику и компьютеры.

Исследование рынка С2С включало в себя не только специализирующиеся на объявлениях сервисы типа "Авито" или "Юлы", но также и социальные сети и мессенджеры. Динамика, которую показали C2C-продажи по итогам 2020 г., еще не предел, считает Хоботина. По мере развития сервисов они будут становиться проще в использовании, доставка будет быстрее и удобнее, ассортимент станет расти. Все это будет привлекать все большую аудиторию, уверена она.