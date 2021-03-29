Загрузи чек сам - получи налоговый вычет

29 марта. FINMARKET.RU - Получитьза обучение, лечение и покупку лекарств можно автоматически, но для этого необходимо самостоятельно загружать чеки в специальный сервис пишут "Ведомости".

Федеральная налоговая служба (ФНС)сможет видеть только те чеки россиян, которые они загрузят в специальный сервис, объяснил глава службы Даниил Егоров, выступая на телеканале "Россия 24".

В феврале ФНС сообщила, что планирует упростить получение социального налогового вычета за лечение, обучение и покупку лекарств: согласившись на обработку данных из системы банковских платежей, чеков ККТ, сведений о маркировке лекарств и о действующих лицензиях медицинских и образовательных учреждений, налогоплательщик будет получать вычеты автоматически, без необходимости доказывать факты получения товаров и услуг.

В качестве источника данных для предоставления вычетов ФНС России изучает возможность использования (с согласия налогоплательщика) информации системы банковских платежей, информации из чеков ККТ <...> а также возможность автоматизированного получения иных сведений внешних источников, предоставляющих налогоплательщикам платные услуги (медицинских и образовательных учреждений), необходимых для получения вычета .

Сейчас получение социального вычета – непростая задача с точки зрения процедуры для налогоплательщика, поскольку вместе с заявлением требуется предоставить множество бумаг, в том числе и чеки. Но мало кто копит чеки из аптек. Именно этим объясняется весьма небольшая сумма заявленного социального вычета по приобретенным лекарствам, отмечает газета. "В частности, согласно статистической налоговой отчетности за 2019 г., например, сумма вычета составила менее 700 млн руб. по всей стране, в то время как выручка от реализации лекарственных средств, на которые потенциально могли бы претендовать в качестве вычета, исчисляется многими миллиардами", - объясняет заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

В случае же запуска новой системы процесс подтверждения реально понесенных расходов на покупку лекарств превращается в технологическую рутину, не требующую от гражданина никаких дополнительных действий. "В связи с этим массовый рост общественного спроса на данный налоговый сервис представляется вполне реальным, – считает Школьная. – Это приведет к росту как количества, так и суммы социальных налоговых вычетов. Представляется, что только по лекарственным средствам сумма социального налогового вычета по НДФЛ будет исчисляться десятками миллиардов рублей в ближайшей же перспективе".

Теперь выяснилось, что кое-какие действия для автоматического получения льгот все-таки придется совершать. "По чеку я же не знаю, кто их купил – у меня этих данных нет, – объяснил Егоров. – Я это узнаю, только если ты сам специально эти чеки в приложение к себе положил и мне провел доступ к ним". Как сообщала ранее налоговая служба, чтобы чеки могли использоваться для автоматического начисления льгот, можно отсканировать QR-код бумажного чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру телефона покупателя.

При этом у граждан не возникает никаких дополнительных рисков, поскольку и сейчас для получения вычетов необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы. "С одной стороны, налоговый орган и так может получить данные по счетам налогоплательщика, – отмечает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе, мнение которого приводят "Ведомости". – С другой – гражданин самостоятельно разрешает доступ к сведениям по его личным счетам, в том числе по совершению различных операций. И налоговый орган будет проверять соответствие налогооблагаемой базы реальным расходам лица. При сильном расхождении в вычете может быть отказано. Но при официальной зарплате и соответствии ее размера расходам никаких рисков для налогоплательщика не возникнет".