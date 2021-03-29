Цены на такси могут вырасти на 5–10%

29 марта. FINMARKET.RU - Тарифы на поездки вв этом году могут увеличиться еще на 5–10% на фоне роста цен на топливо, заявили "Известиям" в Общественном совете по развитию такси.

Счетная палата (СП) предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018 года, говорилось в годовом отчете СП от 17 марта. Однако позже аудиторы поспешили успокоить потребителей и уточнили, что такой риск минимален. Буквально на следующий день Независимый топливный союз (НТС) направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации рынка, иначе в противном случаенав рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%.

Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков, предупреждает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова со ссылкой на прогнозы СП и НТС. В таком случае увеличение тарифов на перевозки может составить 5–10%, ожидает она.

Представители таксопарков на Дальнем Востоке, в Центральной России и на Урале через общественный совет сообщили, что на текущий момент расценки на такси у них с прошлого года не изменились. За исключением временных повышенных коэффициентов, связанных с погодными условиями.

Выбивается из общей картины ситуация в Приморском крае, где с начала года на фоне дорожающих бензина и газомоторного топлива цены на такси выросли в несколько раз, рассказали в общественном совете. Так, цена на топливо там увеличилась на 2–3 рубля за литр, тогда как в среднем по России — на 1–1,5 рубля за литр, указали в объединении. В соседнем Хабаровске стоимость поездок повышалась в 2–3 раза из-за дефицита топлива и увеличения его стоимости.

За последние четыре месяца розничные цены на сжиженные углеводородные газы на Алтае, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях выросли в среднем на 40% — с 20–23 рублей за литр до 28–30 рублей, добавили в общественном совете.

Большое беспокойство у таксопарков вызывает также рост стоимости на метан, продолжает Зарипова. Ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств, предупредила она.

В 2021 году в ФАС поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси, рассказали «Известиям» в пресс-службе антимонопольной службы. Больше половины пришлось на середину февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных регионах страны. Основное количество претензий поступило из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Астрахани, Орловской области.