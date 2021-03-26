От операций с валютой и ЦБ банки могут потерять до полутриллиона рублей

26 марта. FINMARKET.RU - В этом году размер недополученных банками доходов от операций с валютой и ценными бумагами может составить 400-500 млрд руб., подсчитали аналитики кредитного рейтингового агентства НКР. "В 2020 г. эти операции обеспечили банкам около 10% операционного дохода, однако теперь их влияние может существенно снизиться на фоне стабилизации курса рубля и вероятной коррекции на финансовых рынках", - отмечается в докладе НКР, посвященном ключевым трендам банковского сектора в 2021 г.

НКР, пишут "Ведомости" , ожидает стабилизации курса рубля примерно на уровне конца 2020 г., а также коррекции на финансовых рынках, в том числе в связи с возможными международными санкциями. В результате совокупная прибыль банков от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может существенно снизиться в 2021 г. по сравнению с прошлым годом и не превысит 100 млрд руб.

А совокупная чистая прибыль российских банков по итогам года, вероятно, составит 1,5-1,6 трлн руб. - примерно как в прошлом году (1,608 трлн), но существенно ниже результата 2019 г. (1,715 трлн). Дополнительное давление на прибыль сектора может оказать потенциальное ухудшение качества активов после того, как в середине года истечет срок действия антикризисных регуляторных послаблений для банков.

"Это может привести к необходимости досоздания резервов некоторыми банками, что отрицательно отразится на их прибыли", - считает аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов. В результате прибыль банковского сектора может снизиться до 1,3 трлн руб. Компенсировать это падениебудут за счет повышения ставок по кредитам: по прогнозу НКР, к концу года они вырастут в среднем на 1 п. п.

Впрочем, далеко не все эксперты столь пессимистичны в своих прогнозах, когда речь идет о доходах банков. Так, главный аналитик ГК "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что время коррекции рынка еще не пришло.