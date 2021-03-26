Авиакомпаниям не терпится надеть наручники на дебоширов

26 марта. FINMARKET.RU -просят побыстрее разрешить им надевать наручники на дебоширов, пишут "Ведомости".

Законопроект был внесен в Думу в 2018 году (внес депутат Александр Старовойтов) и прошел первое чтение в 2019 году. Но рассмотрение во втором чтении переносилось уже три раза, последний раз – 15 февраля этого года.

"Авиакомпании – члены АЭВТ просят поддержать законопроект и направить обращение в Госдуму об ускорении его рассмотрения и включения в порядок работы Госдумы", – указывал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун в письме в Минтранс в начале марта. В ассоциацию входят все крупнейшие авиакомпании России. Аналогичное письмо АЭВТ направила в комитет по транспорту в Госдуме. В приемной замглавы комитета Виталия Ефимова и источник в Минтрансе подтвердили «Ведомостям» получение писем. Представитель Минтранса отказался от комментариев.

"Министр транспорта Виталий Савельев во время встречи 23 марта в Думе уже подтвердил целесообразность и необходимость скорейшего принятия этого законопроекта", – говорит Старовойтов. Поддерживает инициативу и "Аэрофлот". "Аэрофлот" предлагает включить в список также специальные фиксирующие ремни, сообщил "Ведомостям" представитель компании. Список средств сдерживания должно будет позднее определить правительство, говорит Старовойтов. Сейчас рассматривается вариант использования пластиковых наручников. «Нет речи об использовании баллончиков с газом или оружия», – говорит он.

По словам двух собеседников "Ведомостей", знакомых с обсуждением инициативы, ее "блокируют представители силовых ведомств". Они опасаются "перегибов" при применении закона. Источник газеты в правительстве уточнил, что кабмин не направлял официальный отзыв на эту инициативу.

Как отчитывалось МВД, по итогам 2019 г. транспортные полицейские выловили в аэропортах и не пустили на рейс за хулиганство 1192 пассажира, еще семь привлечены к ответственности за действия на борту.

С июня 2018 г. в России также действует закон, по которому авиакомпании ведут свои черные списки пассажиров: попав туда, пассажир не сможет купить билет на рейс перевозчика.

Директор департамента сервиса авиакомпании Red Wings Валерий Меркулов говорит, что наручники не обязательны. "В России 99% случаев деструктивного поведения на борту связано с чрезмерным употреблением алкоголя пассажирами. Поэтому эффективнее спецсредств были бы другие меры: например, как в некоторых аэропортах США и Израиля, купленный в duty free алкоголь не выдавать сразу, а доставлять прямо на борт, бортпроводники вернут его по прилету; или не продавать алкоголь в duty free в зоне вылета, а только в зоне прилета", – говорит Меркулов. По его словам, женщины-бортпроводники не всегда смогут применить к дебоширу смирительные рубашки или кляпы, а электрошокеры дороги.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов указывает, что количество дебоширов в самолетах кратно сократилось с момента принятия закона о черных списках (в 2018 г.). По его мнению, в обсуждаемом законопроекте должны быть сразу прописаны средства сдерживания, по каждому случаю нарушения нужно иметь видеофиксацию, а реестр дебоширов должен быть единым для всех авиакомпаний. "Предложенный же вариант законопроекта будет только способствовать возникновению еще большего количества спорных ситуаций на борту", – заключает эксперт, цитируемый "Ведомостями".