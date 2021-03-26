MasterCard планирует повысить межбанковские комиссии в e-commerce

26 марта. FINMARKET.RU - MasterCard планирует на 30-50% поднять межбанковские комиссии в e-commerce. Как стало известно "Коммерсанту" , с 1 апреля MasterCard по ряду продуктов увеличивает интерчейндж (IRF), в основном для трансакций, произведенных без присутствия клиента. Получение презентации, описывающей новые условия, подтвердили в нескольких банках.

Согласно документу, с которым ознакомился "Ъ", рост интерчейнджа для интернет-торговли планируется достаточно существенный. По картам категории Standard он увеличится с 1,1-1,2% до 1,65%, для Gold - c 1,15-1,25% до 1,7%, для Platinum - с 1,58-1,68% до 2,13%, а максимальная ставка составит 2,45% по элитной карте Titanium.

Эквайринговая комиссия, которую платит торгово-сервисное предприятие за возможность приема банковских карт, делится на три части. Значительную ее долю составляет межбанковская комиссия (интерчейндж), которая уплачивается эмитенту карты. Меньшую часть (0,1-0,3% платежа) составляет комиссия платежной системы. Оставшаяся часть является доходом банка-эквайера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры.

Участники рынка считают, что планы MasterCard могут привести к росту эквайринговых комиссий для интернет-торговли и спровоцировать новую волну требований вернуть ограничения в этой области. А для банков-эмитентов это позитивная новость: у них появится возможность вернуть кэшбэк на докризисный уровень.