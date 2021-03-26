Банки смогут информировать клиента о его риск-профиле

26 марта. FINMARKET.RU - В Банке России ожидают, что к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), которая разделит предпринимателей на зоны риска по "антиотмывочному" закону.

уже разрабатывает программное обеспечение для платформы ЗСК, заявили "Известиям" в регуляторе. Там рассчитывают, что закон о ее запуске будет принят в весеннюю сессию Госдумы и вступит в силу в конце этого - начале 2022 года. Затем примерно полгода потребуется на обкатку системы с рядом кредитных организаций и подключение остальных по мере готовности, пояснили в ЦБ, уточнив, что к середине следующего года к платформе смогут присоединиться все

Как заявили в Центробанке, проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска.

Первая версия законопроекта о платформе ЗСК предполагала разделение банковских клиентов-юрлиц по принципу "светофора" в зависимости от риска по "антиотмывочному" законодательству. По предварительной оценке регулятора, около 99% компаний относятся к так называемой зеленой зоне, и только 0,7% из них - к красной. В новой версии законопроекта разделение по цветам заменили на градацию по уровню риска: высокий, средний и низкий. Подозрительным клиентам банк вправе отказать в обслуживании или заблокировать трансакцию.

Банковское сообщество в целом поддерживает появление единой системы с информацией о риск-профиле юрлиц, однако к концепции платформы ЗСК есть вопросы, в том числе - относительно распределения ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии, рассказал "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он пояснил, что по текущей версии законопроекта ЦБ направляет банкам информацию о надежности клиентов, которой те фактически обязаны следовать.

Ряд замечаний содержится в отзыве на законопроект Национального совета финансового рынка - НСФР. В документе говорится, что затраты на работу с платформой могут привести к росту стоимости банковских услуг, а также к увеличению времени на обработку трансакций, поскольку сверять группу риска придется перед каждой операцией.

По мнению рынка, наилучшим решением было бы сделать платформу ЗСК единой информсистемой, которую все финорганизации использовали бы наравне с другими каналами данных о клиентах, а не в качестве основного ресурса, предлагает глава НСФР Андрей Емелин. А другой радикальный вариант, по его словам, - установить монополию ЦБ на оценку рисков при одновременном принятии им ответственности за отнесение клиента к какой-либо категории риска. Но этот вариант еще более усугубит конфликт интересов внутри ЦБ как центра риск-менеджмента и органа надзора.

В Росфинмониторинге заявили "Известиям", что поддерживают законопроект о платформе ЗСК, поскольку дополнительное информирование кредитных организаций о рисках их клиентов полезно, особенно для средних и небольших кредитных организаций. Повышения эффективности после внедрения платформы также ожидают в "Опоре России".