Цифровой профиль москвича соберут по сервисам

25 марта. FINMARKET.RU - Новым функционалом планируется оснастить информационную систему СТАТС, запущенную в 2017 г., изначально она была предназначена для анализа поведения посетителей онлайн-порталов и сервисов правительства Москвы. После доработки, которую "Программный продукт" выполнит за 276 млн руб., система сможет собиратьо том, что пользователь делал и на других ресурсах, пишут "Ведомости".

Анализ поведения пользователей того или иного сервиса – стандартная практика для многих государственных и коммерческих организаций, которые предоставляют услуги и сервисы для жителей и стремятся повысить их качество и удобство, объяснили "Ведомостям" в пресс-службе ДИТа. В ведомстве заверяют, что данные будут храниться в обезличенном формате: "Профиль и персональные рекомендации формируются не для конкретного человека, а для устройства. Система работает без привязки к персональным данным пользователя и не посягает на тайну его личной жизни".

Основная задача системы – повысить удобство и качество предоставляемых сервисов на основе данных об их использовании, полученных с различных устройств – смартфонов, планшетов и других гаджетов, говорят в ДИТе. Для анализа интернет-активности в рамках работы СТАТС важен сам факт обращения пользовательского устройства к тому или иному сервису, баннеру или другому элементу сайта, а не конкретная информация, указанная при использовании сервиса». Сопоставляться с какими-либо другими данными полученная информация не будет, подчеркивают в ДИТе: "Анализ интересов пользователей по-прежнему будет проводиться исходя из их активности на городских интернет-ресурсах".

В то же время в техзадании к апгрейду СТАТС говорится, что "модуль формирования персонализированного контента должен обеспечивать формирование витрин данных интересов интернет-посетителей по результатам аналитики посещаемых пользователями ресурсов правительства Москвы и других источников данных, а также сервис предоставления сформированного контента внешним потребителям".

Что имеется в виду под "другими" источниками данных, в пресс-службе ДИТа не ответили. Также в техзадании говорится о возможности выявления уникального интернет-посетителя "без использования cookies для увеличения точности сопоставления профилей".

Данные, которые ДИТ хочет агрегировать в одной системе, избыточны для заявленных целей по персонализации контента на сайтах правительства Москвы, считает бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий: Чем больше данных, тем выше риски: у ДИТа неоднократно случались утечки данных, например, о заболевших коронавирусом, а в СТАТС планируется хранить цифровой профиль клиента с информацией из самых разных систем .