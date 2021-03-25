Банк России соберет монеты у населения

25 марта. FINMARKET.RU - Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за приемне будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России. Ежегоднозаказывает изготовление огромного числа монет, хотя их реальное использование в расчетах сокращается: львиная доля монеты вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у граждан, которые потом не знают, что с ней делать.

Пилот пройдет в 2022 году в одном из регионов, характеризующихся низкой долей возврата монеты из обращения, рассказали "РГ" в Банке России. Поскольку у регулятора нет соответствующего оборудования, будет привлечен технологический партнер. Если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться.

В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя страны. Изготовление этой монеты обошлось в 3,8 млрд рублей. На фоне пандемии доля монеты, которая вернулась в кассы Банка России (то есть не пропала без вести, а продолжала использоваться как средство расчетов), снизилась до 46% (в 2019 году - 63%). "Все больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на ее пересчет и инкассацию", - отмечает Банк России в опубликованных "Основных направлениях развития наличного денежного обращения".

Для возврата в оборот монет Банк России уже предлагает несколько инструментов: проведение акций "День монеты" в отделениях банков и участие на Монетной площадке, перенаправляющей потоки монеты от тех организаций, которые получают ее от населения, в организации, которым она нужна (площадка в 2020 году охватывала восемь регионов, в этом году ЦБ планирует масштабировать ее еще на пять регионов, к 2025 году через нее должно проходить около четверти оборота монеты). Сбор монеты через специальные устройства - это новое направление.