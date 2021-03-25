Микрофинансовые организации присматриваются к нерезидентам

25 марта. FINMARKET.RU - Крупные игроки микрофинансового рынка начинают проявлять интерес к сегменту займов для нерезидентов.

Одна из крупнейших микрофинансовых организаций МФК "МигКредит" собирается выдавать займы нерезидентам. Выйти на рынок компания рассчитывает в июле, сейчас идет подбор команды, проработка бизнес-процесса выдачи и обслуживания клиента и выбор IT-платформы, рассказал "Коммерсанту" гендиректор "МигКредит" Олег Гришин. К 2024 году компания надеется выдать около 500 тыс. займов в объеме 1 млрд руб.

Потенциальный объем рынка микрозаймов нерезидентам "МигКредит" оценивает в 40-50 млрд руб. (при общем объеме рынка микрозаймов в 200-220 млрд руб.). Сегодня в России находятся 4 млн трудовых мигрантов, 10% из них могут получить заем в МФО, оценивают в "МигКредите". Но пока в сегменте действуют всего четыре компании, объем выдач которых оценивается в 5 млрд руб. Они специализируются на работе с трудовыми мигрантами, предлагая целевые займы на приобретение патентов.

В России уже были попытки оказывать микрофинансовые услуги мигрантам. Однако высокие риски, отсутствие инфраструктуры взыскания, неразвитое законодательство сдерживают выход на этот рынок. ГК Eqvanta пилотировала направление почти год, но, не выйдя за это время на целевые показатели, остановила финансирование, рассказывает директор по развитию бизнеса и стратегическому планированию компании Екатерина Загитова.