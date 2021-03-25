Малый бизнес почувствовал ужесточение политики ЦБ

25 марта. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес пострадал от повышения ключевой ставки - этот шаг Центробанка нивелирует выгоду от субсидированных займов для. После ужесточения денежно-кредитной политики процент по льготной программе финансирования уже вырос с 7 до 7,25%, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития.

Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования малых и средних компаний в начале 2019 года в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы". По ее условиям, малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Изначально предельнаяпо таким займам составляла 8,5%, однако с 1 января 2021 года ее снизили до 7%.

Корректировка программы понадобилась, чтобы сократить кредитную нагрузку на предпринимателей на фоне пандемии, поясняла ранее замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. При этом по новым правилам процент по льготным кредитам привязали к стоимости денег от Банка России. Он рассчитывается по формуле "ключевая ставка + 2,75%".

В момент проработки новых условий программы цена финансирования от ЦБ составляла 4,25%. Однако 19 марта 2021 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику (ДКП) и увеличил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%. Ужесточение ДКП сразу прочувствовал на себе малый бизнес, так как это повлекло за собой ухудшение условий льготной программы кредитования.

"После решения, принятого cоветом директоров Банка России, изменился размер предельно допустимой ставки для заемщиков по кредитным договорам, заключаемым с 19 марта 2021 года. На cегодняшний момент данное значение составляет 7,25%", - заявили "Известиям" в Минэкономразвитии. Там пояснили, что в дальнейшем процент по льготному кредитованию будет повышаться автоматически, параллельно с ключевой ставкой ЦБ. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщало о планах Банка России повысить ее до 5,5% или 6% к концу 2021 года. При таком сценарии льготные кредиты вернутся к отметке в 8,5% или даже превысят ее, что полностью нивелирует эффект от январского снижения ставок.

Впрочем, для тех, кто успел оперативно отреагировать на меняющиеся условия и заключить договор с банком в первые 2,5 месяца 2021 года, ничего не изменится: по уже оформленным займам размер ставки сохраняется на уровне 7%, подчеркнули в Минэкономразвития. Таких счастливчиков оказалось порядка 5 тыс., и им одобрили кредитов на 287 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

Жесткая политика ЦБ может осложнить развитие МСП, опасаются эксперты.