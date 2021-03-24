На сколько подорожает алкоголь

24 марта. FINMARKET.RU - В этом годуна алкогольные напитки продолжат расти. Как считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, цены на водку и пиво отечественного производства вырастут минимум на 5%. Любителям российских вин придется раскошелиться еще больше: цены подскочат на 10-15%, поскольку на рынке ожидается 40-процентный дефицит сырья. Как объяснил эксперт, это связано с запретом на использование импортных виноматериалов в российском производстве, пишут "Известия"

"Что касается импортной алкогольной продукции, то на нее цены вырастут примерно на 5%. Небольшойбудет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность", - подчеркнул Дробиз.

Возможный рост цен на отечественную винодельческую продукцию в пределах 10% отмечает и руководитель информцентра WineRetail Александр Ставцев. Несколько иной прогноз по росту цен напредставил "Известиям" председатель Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) по потребительскому рынку Александр Борисов. Он считает, что цены в 2021 году вырастут лишь в пределах инфляции (ЦБ допускает ее до 4%).

Как считает Борисов, резко цены на алкоголь не вырастут лишь по той причине, что доходы у населения не растут. "Доходы населения в ближайшее время расти не будут. Это значит, что бесполезно будет поднимать цены значительно - товары просто не будут продаваться, - сказал эксперт. Основной рост цен, в пределах 8-10%, по его мнению, придется на крепкий элитный импортный и отечественный алкоголь.

В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и бывший президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин спрогнозировал, что цены на российскую водку распространенных марок уже к осени могут подняться на 15-20%.

Между тем официальная позиция в корне отличается от мнения экспертного сообщества. В Минфине уже заявили, что предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года не наблюдается. Как пояснили в пресс-службе министерства, меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен, действуют с начала года, других изменений в этой части в ближайшее время не планируется.

Отслеживает ситуацию и Федеральная антимонопольная служба РФ. Как отметили в ФАС, пока информации о случаях завышения цен на алкоголь к ним не поступало.

Между тем эксперты указывают, что цены на алкогольную продукцию меняются не только из-за акцизов. Как объясняет Дробиз, цена алкоголя подвержена еще и скачкам инфляции, зависит от затрат на ингредиенты, валютного курса.

Валютные колебания являются одной из причин роста цен на пиво. Кроме того, на ценообразование в пивоваренной отрасли оказывают влияние также такие факторы, как повышение акциза (в среднем на 5% в год), рост стоимости сырья и материалов, упаковки и многое другое. "Всё это в конечном итоге влияет на себестоимость пива", - пояснил председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка.