Ипотека: осилят ли доходы населения рост цен

24 марта. FINMARKET.RU - Государственное стимулирование спроса в условиях падающего ввода жилья спровоцировало рост цен. Подорожание жилья продолжится и в 2021 году, а притормозить рост цен может только сворачивание программы льготной ипотеки, считают в Standard & Poor’s (S&P), которым внушает опасение выдача кредитов низкодоходным группам населения, а также общее увеличение задолженности населения. Основной лоббист льготной программы – Минстрой – продолжает настаивать на необходимости продления программы, пишет "Независимая газета". Эксперты, опрошенные газетой, считают, что специально снижать темпы роста ипотечного кредитования не следует.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству во вторник объявил, что министерство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки адресно для некоторых категорий граждан. "Наша позиция в этой части будет такая, что мы готовы будем скорректировать более адресную систему, например, всем многодетным молодым семьям. Наверное, желательно было бы сохранить допуск к льготной ипотеке", – сказал он.

Также министр отметил, что рассматривается возможность продлить программу льготной ипотеки внутри отдельных территорий или городов. По его мнению, это позволит равномерно распределить по региону объемы строительства нового жилья.

Против продления неоднократно высказывались в Центробанке (ЦБ). "Мы считаем, что программу если и сохранять, то не дальше, чем до конца этого года. Если сохранять до конца года, то сохранять в ограниченном числе регионов и прежде всего в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам. В том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жилье и формирования предпосылок ипотечного пузыря", – рассказывала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Пока что программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2021 года. Ее прекращение замедлит рост сегмента ипотечного кредитования, полагают в S&P.

Эксперты "НГ" считают, что специально снижать темпы роста ипотечного кредитования не следует. "У нас по-прежнему один из самых маленьких рынков ипотечного кредитования в мире – суммарный долг по жилищным кредитам оценивается всего в 8–9% ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель исчисляется десятками процентов", – напоминает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, чье мнение приводит "НГ".

Но если развивать ипотечное кредитование в "вакууме", то есть не проводить политику, направленную на рост доходов и активизацию бизнес-активности, то рост ипотеки будет способствовать накоплению дисбалансов, продолжает она. "Но еще хуже искусственно сдерживать рост инвестиций в экономике, ужесточая кредитно-денежную политику – тогда никакой восстановление хозяйственной активности вообще не состоится", – подчеркивает эксперт. "В России уже не первый раз происходит экономический кризис на фоне роста рынка жилья. И каждый раз снижение экономической активности сопровождается сохранением относительно высокой занятости и низкой долей просроченных кредитов. Сейчас этот показатель составляет около 1% от общего объема кредитования", – отмечает президент компании "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

Аналитик компании "Финам" Игорь Додонов считает, что ипотека в ближайшие годы останется самым быстрорастущим сегментом розничного кредитования, хотя и будет постепенно замедляться за счет постепенного исчерпания платежеспособного спроса.

Тем не менее, продолжает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, рост ипотечного кредитования несет определенные риски, связанные с отсутствием фактического роста доходов населения. "Уровень задолженности домохозяйств растет (люди платят более 50% своего дохода в качестве ежемесячных платежей по кредитам). При этом более половины заемщиков имеют не один, а два-три и более кредитов. Растет и стоимость недвижимости, что нивелирует выгоду от низких ставок по ипотеке, при этом доля затрат на продукты питания и товары повседневного спроса превышают 38% доходов семей. Для экономики текущая ситуация грозит кризисом неплатежей – в прошлом году количество физических лиц – банкротов выросло на 70%, и эта тенденция продолжается", – обращает внимание он.

"Закредитованность населения высокая, это правда. Но доля проблемных кредитов невелика, и что самое главное – нет резкой положительной динамики этого показателя, то есть в основном россияне с долговой нагрузкой справляются"», - соглашается председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.