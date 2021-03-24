Гражданам разрешили подавать в суд иски на завышенные цены

24 марта. FINMARKET.RU - Пленум Верховного суда России сделал принципиально важное разъяснение:вправе жаловаться напрямую в, если им кажется, чтостали слишком высокими и виной тому тайный сговор воротил бизнеса, пишет "Российская газета", публикующая постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее тонкости антимонопольного законодательства. Речь идет о том, как добиться справедливых цен, как не позволить акулам бизнеса убивать мальков бизнеса и т.п.

За тем, чтобы конкуренция была честной, следит антимонопольная служба. Но каждый гражданин и сам может стать борцом с картелями и монополиями. Если ему показалось, например, что цены на бензин подозрительно одинаково выросли в один день на всех автозаправках, он может просигнализировать в Федеральную антимонопольную службу. Однако, как уточнил пленум ВС, есть у человека право и сразу подать иск в суд. Надо разобраться, почему цены вдруг стали кусаться, пишет "РГ".

"Лица, чьи права нарушены в результате несоблюдения требований антимонопольного законодательства иными участниками гражданского оборота, вправе самостоятельно обратиться в соответствующий суд с иском о восстановлении нарушенных прав, - говорится в постановлении пленума Верховного суда России. - Если лицо за защитой своих прав обратится в суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может оставить такое заявление без рассмотрения".

Установление доминирующим на рынке субъектом монопольно высокой цены может быть признано нарушением закона о защите конкуренции. Поэтому суду предстоит разобраться, почему за товар просят именно столько. Естественно, продавец должен возместить своих расходы и получить разумную прибыль. Как поясняет пленум, экономически оправданными могут являться затраты, увеличение которых обусловлено ростом цен на рынке сырья, из которого производится товар. Так что если подорожала нефть, то надо ждать, что поднимутся и цены на заправках.

Но если продавец включил в стоимость расходы, не связанные с производством и реализацией продукции, и потому повысил цены, это уже будет нарушением. Тогда суд будет просто обязан сбить цену.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что разъяснения Верховного судапомогут усовершенствовать практику применения антимонопольного законодательства и противодействия картелям.