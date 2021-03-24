Ущерб компаний от утечек информации снижается

24 марта. FINMARKET.RU - Во 2-м полугодии 2020 года масштабы утечек информации в российских компаниях снизились, свидетельствуют результаты исследования IT-компании "Крок", посвященного ущербу бизнеса от утечек информации. Если в 1-м полугодиинанесли бизнесу ущерб в 1,8 млрд руб., то во 2-м - в 1,2 млрд руб. Эксперты связывают улучшение со стабилизацией информационной безопасности удаленной работы, пишет "Коммерсант"

Участники рынка подтверждают, что частота утечек во 2-м полугодии уменьшилась. По данным InfoWatch, в 1-м полугодии 2020 года число найденных в открытых источниках утечек по вине сотрудников выросло на 3%, во 2-м полугодии - упало на 22%.

Снижение объемов утечек может быть связано и с отсутствием активных продаж баз данных в даркнете, полагает глава группы развития бизнеса Solar Dozor "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев. Однако, подчеркивает он, факт продажи базы данных не означает, что утечка произошла именно во 2-м полугодии.

Временной разрыв между утечкой и информацией о ней может быть велик и представляет собой одну из ключевых проблем. Так, 64,7% компаний узнают об утечке из публикаций на форумах по продаже данных и в других открытых источниках, утверждают в "Крок". По данным DLBI, более 50% компаний узнают об инцидентах из СМИ.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский не исключает, что почти в половине случаев утечки связаны с человеческим фактором, часто злоумышленники пользуются незнанием или ненадлежащим исполнением сотрудниками базовых правил работы с конфиденциальной информацией. А по словам Кубарева, пренебрежение защитой информации может быть обусловлено тем, что штрафы, взимаемые за это с компаний, носят "скорее символический характер" (до 75 тыс. руб.) в сравнении с опытом других стран - так, в ЕС они доходят до 4% от оборота.