Цены на отели в РФ уже выросли до 20%

24 марта. FINMARKET.RU - Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июнюбудут только расти, рассказали "Известиям" туроператоры и представители отельного бизнеса.

По словам директора компании-туроператора Premiera Travel Марины Самородской, даже при условии раннего бронирования отелей проживание в них будет стоить ощутимо больше, чем годом ранее. "И это не конец: многиеприсылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать - будет динамическая цена, которая превысит прежние договоренности, - добавила она, отметив, что о горящих турах этим летом можно забыт.

То, что сейчас стоимость размещения в российских гостиницах уже выросла на 15-20%, подтвердил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Причиной такой динамики стала большая долговая нагрузка отелей: в период долгого простоя на фоне пандемии они набрали кредитов и повышают цены, чтобы их обслуживать. Причем это актуально не только для морских курортов, но и для Алтая и Калининградской области. Возвращать долги они будут еще 2-3 года, отметил он.

Тренд по увеличению цен на гостиницы зафиксировал и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Как заявили "Известиям" в Ростуризме, на данный момент небольшойцен может быть при бронированиях в пик сезона в июле-августе на популярных морских курортах юга России. Это происходит ежегодно и вызвано повышенным спросом, а также нехваткой качественной современной туристической инфраструктуры в Краснодарском крае и Крыму.

Сервисы бронирования подтвердили тренд, но отметили, что уже в марте цены взлетели еще сильнее: в Краснодарском крае в среднем на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму - на 15%.

Динамика роста цен на гостиницы сильно зависит от региона, отметил член правления РСПП Сергей Шпилько. А вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что цены на гостиницы, особенно пятизвездочные, росли перед началом сезона и в прошлом году.

Скачок цен был вполне предсказуемым - это не более чем следствие законов рыночной экономики: подорожали продукты питания, тарифы естественных монополий, бензин, и т.д., заявил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Российскиев условиях закрытых границ получили фактически привилегированное положение, но по мере снятия ограничений на перелеты и введение новых объектов цены на размещение внутри РФ будут снижаться, уверен он.