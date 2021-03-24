Дефицита сахара нет и не ожидается в дальнейшем - Минсельхоз

24 марта. FINMARKET.RU - В Минсельхозе утверждают, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем.

"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, - говорится в сообщении. - При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями".

Сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования, считают в министерстве.

по поручению правительства совместно с ФАС и Минпромторгом проведет оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на белый сахар (до июня 2021 года). Оптовые и розничные цены на сахар, а также на подсолнечное масло вв настоящее время регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами (заключены 16 декабря). В соглашениях предусмотрено, что оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют по 31 марта этого года.

Кроме того, правительство может предоставить производителям сахара субсидии на срок до 6 месяцев из расчета 5 рублей на 1 кг при условии отгрузки продукции только в розницу и сохранения отпускных цен. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить около 3 млрд рублей.

В рамках мер таможенно-тарифного регулирования ЕЭК прорабатывает вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. тонн.

Кроме того, ведомствам поручено до 25 марта представить помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов и стоимости за 1 кг.