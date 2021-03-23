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23 марта 2021 года 10:35

Налоговики принудительно изъяли в бюджет почти триллион рублей

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
23 марта. FINMARKET.RU - В прошлом году налоговая служба принудительно взыскала с неплательщиков в бюджет 930 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Минфина об исполнении плана министерства за 2020 год, пишут "Известия".

Несмотря на это, общая сумма задолженности по налогам и сборам возросла на 1,5% (на 27,5 млрд) - до 1,8 трлн рублей, следует из документа. Эксперты оценили работу ФНС как эффективную. Впрочем, взыскать большие суммы налоговой помешали пандемия и мораторий на принудительное изъятие средств в бюджет, полагают они.

Оценки по принудительному взысканию задолженности перед бюджетом за 2019 год Минфин и ФНС не приводили. Однако такие данные публиковала ранее Счетная палата. По информации аудиторов, в 2019 г. налоговая в принудительном порядке получила от неплательщиков 985 млрд рублей.

Согласно документу Минфина, задолженность по налогам и страховым взносам среди компаний и физлиц, находящихся на стадии банкротства, по итогам 2020 г. составила 552 млрд рублей. Общее количество таких должников - как юридических, так и физических лиц - в прошлом году выросло почти в 1,5 раза.

По итогам 2020 года коэффициент соотношения совокупной задолженности к поступлениям по налогам, сборам и страховым взносам (debt-to-income ratio, DTI) составил 6,5%, говорится в докладе Минфина. Такого уровня удалось достичь благодаря принудительному взысканию, урегулированию требований налоговой экономическими методами, внедрению первых элементов ранжирования долга, прогнозированию поведения плательщика с учетом оценки его финансового состояния, следует из документа.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  бюджет,  ФНС,  взыскания

 
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