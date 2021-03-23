Количество справок для признания безработными хотят сократить

23 марта. FINMARKET.RU - Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительствеподготовил замечания к обсуждаемомоу сейчас законопроекту, вносящему ряд изменений в закон о занятости населения. В частности, предлагается скорректировать норму о признании в качестве безработных. Предлагается включить в законопроект такой вариант: безработными не будут признаны люди, обратившиеся в службу занятости в электронной форме и отказавшиеся от двух вариантов предложенной им в личном кабинете подходящей работы или профессионального обучения.

Как рассказал "Российской газете" один из авторов законопроекта - первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, одним из приоритетов предлагаемых изменений является перевод взаимоотношений между соискателями работы и потенциальными работодателями в электронный формат. При этом электронный формат не станет заменой очного признания безработными и поиска новой работы. "Ко второму чтению мы сформулируем поправки именно таким образом, чтобы у человека был выбор - взаимодействовать со службами занятости удаленно или лично приходить на прием. Есть масса людей, которым по тем или иным причинам легче все-таки общаться очно", - подчеркнул Исаев.

Важный момент - сокращение количества справок для признания безработными. Сегодня, по словам Исаева, в отдельных регионах их количество зашкаливает за 30. "Будет электронный обмен документами между службами занятости, органами госвласти и работодателями. Всю необходимую информацию они и так будут получать, не гоняя людей за справками", - сказал Исаев.

Предлагается более разумно тратить госденьги в сфере занятости. Впервые в законопроекте появляются самозанятые, поскольку службы занятости должны будут финансировать начало работы самозанятых и их регистрацию в качестве плательщика налога на профдоход. "Мы начинаем двигаться в сторону того, чтобы услуги службы занятости оказывались не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания человека. Такое право при переобучении имеют женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас хотим расширить это право, включив еще пенсионеров", - подчеркнул Исаев.