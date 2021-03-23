Минцифры предлагает поднять планку предельного дохода самозанятым программистам

23 марта. FINMARKET.RU - Минцифры считает, что российские граждане, создающие программное обеспечение (ПО), работая не по найму, и получающиедо 5 млн руб. в год, могут быть отнесены к категории самозанятых. Такая мера, полагают в ведомстве, позволит сократить издержки заказчиков российского ПО при соблюдении коммерческих интересов разработчиков, говорится в описании второго пакета мер поддержки IT-отрасли (содержит более 30 мероприятий), который сейчас рассматривается в правительстве. Целью данного пакета является двукратный рост выручки российского IT-сектора до объема около $50 млрд к 2024 году, пишут "Ведомости"

Сейчас физические лица, разрабатывающие ПО в индивидуальном порядке и зарегистрированные как самозанятые, должны выплачивать государству 6% с доходов, полученных от работы с юридическими лицами, и 4% - с физическими.

Однако совокупный доход, который могут получать самозанятые, ограничен 2,4 млн руб. в год, напоминает руководитель направления "Разрешение IT&IP-споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле. "В случае превышения данной суммы налоговая снимает человека с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, и его клиенты должны будут платить за утратившего статус самозанятого подрядчика 13-процентный НДФЛ и страховые взносы", - объясняет он.

На практике "надомные" IT-разработчики зачастую вообще ничего не платят государству, отмечает президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров: "Они продают свои продукты и услуги на глобальных маркетплейсах, работают в серой зоне, не платят налогов, а это рано или поздно чревато возникновением проблем с налоговыми органами. Регистрация в качестве самозанятых позволит им выйти из тени". 5 млн руб. в год вполне приемлемая сумма для разработчиков, желающих зарегистрироваться в качестве самозанятых, считает Макаров.

В пресс-службе Минцифры подтверждают: многие квалифицированные IT-специалисты сейчас превышают порог дохода в 2,4 млн руб. в год, допустимый для работы в статусе самозанятых.