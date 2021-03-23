Компании не готовы отказаться от зарубежных процессоров

23 марта. FINMARKET.RU - Производители и разработчики вычислительной техники просят Минпромторг скорректировать требования для признания оборудования отечественным, допустив дальнейшее использование иностранных процессоров. Консорциум "Вычислительная техника" (АНО ВТ, отраслевой союз крупных российских производителей электроники) предложил Минпромторгу скорректировать критерии признания отечественным оборудования, выпускаемого российскими компаниями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Статус необходим производителям для участия в госзакупках, требования к которым ужесточаются. Изменения предполагается закрепить в соответствующем постановлении правительства.

Как пояснили "Коммерсанту" в одной из входящих в АНО ВТ компаний, консорциум просит разрешить производителям оборудования использовать зарубежные процессоры при условии, что эти компании "вложат существенные средства в производство отечественных процессоров, создание собственных дизайн-центров микроэлектроники либо разработку программной среды для российских процессоров".

Объем инвестиций может быть установлен от 250 млн руб. на компанию, механизм обсуждается.

В декабре АНО ВТ уже обращалась в Минпромторг с просьбой вообще отказаться от обязательного применения отечественных процессоров для систем хранения данных (СХД) среднего уровня с 2021 года или продлить на три года срок действия уже выданных разрешений на включение в реестр российской электроники. Но эта инициатива поддержки не встретила.