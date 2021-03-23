Бензин может подорожать на 14%

23 марта. FINMARKET.RU -нав рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива, пишут "Известия"

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно, указано в документе. Обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям, чем обеспечивались относительно низкие темпы роста цен. Такой значительный рост наблюдается впервые, сказано в письме НТС.

Ключевым драйвером увеличения биржевых, а следом и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков), отметили "Известиям" в союзе.

Учитывая, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, всё выше вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года, отметили в союзе. При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год, сказали там.

Риски повторения ситуации 2018-го недавно в своем докладе обозначила и Счетная палата.

В письме главе правительства НТС выдвинул несколько предложений, которые, по мнению авторов, помогут избежать топливного кризиса в стране. Союз считает, что нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок. "Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. В 2018 году уже был прецедент такого снижения", - сказано в письме.

Также в союзе считают необходимым отменить демпфер. Вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором, указали в НТС. Кроме того, в НТС предложили увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. При этом налоговые льготы можно будет сохранить лишь для тех компаний, которые выполняют норматив, считают в союзе.

В Минэнерго сказали "Известиям", что проработают предложение НТС при получении соответствующего поручения из правительства.