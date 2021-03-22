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22 марта 2021 года 09:55
К лету в России могут подорожать одежда, обувь и аксессуары
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Александр Демьянчук/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать уже к летнему сезону. О предстоящем росте цен "Коммерсанту" сообщили сразу несколько fashion-ритейлеров. Это обусловлено повышением закупочных цен, в том числе на хлопок, стоимость которого выросла на 20-35%, говорит руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн. Согласно ее прогнозу, конечная цена в отношении хлопковых изделий вырастет на 20-30%. Такие же данные у основателя бренда Dorogobogato Семена Пименова: по его словам, цены на трикотажное полотно увеличились пропорционально возросшей стоимости хлопка - на 20-30%, на другие материалы - до 20%. Стоимость материалов привязана к курсу доллара, который постоянно меняется. Кроме того, по словам Пименова, на конечной стоимости товаров будут отражаться и увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда. В Минпромторге РФ "Ъ" подтвердили, что с начала 2021 года хлопок подорожал на 30-35%. В министерстве объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. Индексацию цен потребители увидят уже летом, заметно могут подорожать коллекции российских брендов, прогнозирует Кофманн. А президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен особенно будет заметен в осенне-зимний сезон. Опрошенные "Ъ" участники рынка утверждают, что будут сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли. Некоторые эксперты отмечают, что индексировать цены компании будут постепенно, закупая более дешевые и простые товары, сокращая расходы на развитие. Как рассчитывают в Минпромторге, ритейлеры будут демпфировать цены, чтобы не потерять потребителей.
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