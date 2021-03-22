К лету в России могут подорожать одежда, обувь и аксессуары

22 марта. FINMARKET.RU -и аксессуары в России могут подорожать уже к летнему сезону. О предстоящем росте цен "Коммерсанту" сообщили сразу несколько fashion-ритейлеров. Это обусловлено повышением закупочных цен, в том числе на хлопок, стоимость которого выросла на 20-35%, говорит руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн. Согласно ее прогнозу, конечная цена в отношении хлопковых изделий вырастет на 20-30%.

Такие же данные у основателя бренда Dorogobogato Семена Пименова: по его словам,на трикотажное полотно увеличились пропорционально возросшей стоимости хлопка - на 20-30%, на другие материалы - до 20%. Стоимость материалов привязана к курсу доллара, который постоянно меняется. Кроме того, по словам Пименова, на конечной стоимости товаров будут отражаться и увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда.

В Минпромторге"Ъ" подтвердили, что с начала 2021 года хлопок подорожал на 30-35%. В министерстве объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья.

Индексацию цен потребители увидят уже летом, заметно могут подорожать коллекции российских брендов, прогнозирует Кофманн. А президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен особенно будет заметен в осенне-зимний сезон.

Опрошенные "Ъ" участники рынка утверждают, что будут сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.

Некоторые эксперты отмечают, что индексировать цены компании будут постепенно, закупая более дешевые и простые товары, сокращая расходы на развитие.

Как рассчитывают в Минпромторге, ритейлеры будут демпфировать цены, чтобы не потерять потребителей.