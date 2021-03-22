22 марта. FINMARKET.RU - Россиянам все сложнее решиться на первого ребенка. В условиях пандемии для роста рождаемости одних пособий недостаточно, нужны гарантии долгосрочного развития, пишет "Независимая газета".

Как отмечается в исследованиии Институт экономической политики (ИЭП) им. Гайдара и Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), впереживает новую тенденцию – демографическую поляризацию. Людям все сложнее решиться на рождение первого ребенка, но при стимулирующей госполитике семьи чаще соглашаются на третьего и последующих детей. По данным опросов, поводом отложить рождение ребенка становятся материальные трудности. Власти должны обеспечить не просто выплату пособий, а экономическое развитие.

В январе число родившихся в РФ сократилось более чем на 10% в годовом выражении, сообщал Росстат. Это сильнейшее за пять лет снижение. До этого рождаемость тоже падала, но последние пять лет январские показатели спада составляли от 1 до максимум 7% в годовом выражении. При этом Россия переживает исторически новую тенденцию демографической поляризации: одновременный рост бездетности и многодетности. "В 2020 году продолжили меняться "вклады" рождений разных очередностей в общую рождаемость: снижались рождения первых детей, росли третьих и последующих детей", – сообщается в аналитическом мониторинге ИЭП и РАНХиГС, на который ссылается "НГ".

Как пояснил директор Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Константин Казенин, "на протяжении советского времени общим вектором было сокращение рождаемости при низкой (в основном около 5%) доле женщин, оставшихся бездетными к концу репродуктивного периода". "В первые полтора постсоветских десятилетия снижались и уровень многодетности, и уровень рождаемости первых детей, а с середины 2000-х годов рождаемость детей всех очередностей, включая первых и третьих, повысилась, – перечислил он. – Наблюдаемая в настоящее время тенденция ведет к своего рода демографической поляризации, к увеличению численности групп населения, выбравших принципиально разные варианты репродуктивного поведения: бездетность и многодетность".

Какие изменения в тенденциях мы увидим дальше – вопрос. Например, Константин Казенин отметил, что в 2020 году можно было бы ожидать и некоторой корректировки демографической поляризации благодаря государственным мерам поддержки.

Кроме того, начиная с весны прошло года пандемия стала существенным фактором в жизни россиян. "Поскольку опросы, проведенные в ряде европейских стран, указали на явную тенденцию к откладыванию деторождений в условиях роста заболеваемости COVID-19, нельзя исключать, что эффект отложенных деторождений скажется и в России в 2021 году. Но сейчас невозможно предсказать, рождения какой очередности он затронет в наибольшей степени", – обратил внимание Казенин.

Сценарии относительно России прямо противоположные: от отложенного беби-бума до новой демографической ямы. Причем на высокую вероятность второго сценария российские исследователи указали еще в самом начале пандемии.

Перспектива наверстать упущенные рождения, судя по всему, сильно зависит от экономических факторов. В конце минувшего года Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что 49% из 1600 опрошенных россиян в ближайшие три года планируют рождение детей, а 46% – скорее нет. И те, кто не планирует, чаще всего называли в качестве причин материальные проблемы (39% голосов) и жилищные трудности – 30%.

Затем социологи спросили респондентов, хотели бы они иметь детей и сколько в случае, если гипотетически предположить, что им созданы для этого идеальные условия. В итоге 37% сообщили, что они хотели бы родить двоих. Около 32% хотели бы иметь в семье троих детей. Четыре и более мечтают иметь 15% опрошенных. Только одного ребенка – 8% респондентов. И лишь 4% опрошенных уточнили, что даже в идеальных условиях они все равно не хотят иметь детей, потому что они не испытывают в этом какой-то особой потребности.

Итак, пишет "НГ", для роста рождаемости в РФ нужно изменить всю экономическую политику, нацелив ее на социально-экономическое развитие, а не просто обеспечивать выплату пособий. Нужны высокооплачиваемые рабочие места, стабильно растущие доходы, действительно доступное комфортное жилье, социальные гарантии.