Минфин даст кредиты из ФНБ на закупки продукции РФ

22 марта. FINMARKET.RU - Минфинпредупредил о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе, пишут "Известия", ссылающиеся на пояснительную записку ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния. Защититься от этих рисков позволит предоставление свободных средствиностранным правительствам в виде кредитов на закупки российской продукции. Именно такой вариант инвестиций из фонда, судя по пояснительной записке, предлагается сделать основным. Эксперты видение Минфина поддержали — это, с одной стороны, действительно позволит снизить риски блокировки, а с другой — ускорить экономику без искусственного накачивания ее деньгами.

Судя по пояснительной записке к законопроекту, Минфин предлагает значительную часть свободных средств ФНБ предоставлять в виде межгоскредитов на закупки российской продукции. В документе говорится, что в последние 10 лет суммы финансирования иностранных правительств по экспортным контрактам из российского бюджета устойчиво росли. Фактически деньги на выдачу таких межгоскредитов привлекались РФ на рынке. Сейчас возможности занять средства существенно ограничены, к тому же они требуются в первую очередь на защиту граждан и экономики от последствий коронавируса. Тем не менее отказываться от своих обязательств перед зарубежными партнерами нельзя.

Поэтому предлагается предусмотреть размещение средств фонда в долговые требования к правительствам иностранных государств.

Выдача денег ФНБ в виде межгоскредитов позволит защититься от рисков блокировки или ареста российских активов в иностранных юрисдикциях, прежде всего в США и странах Западной Европы, которые в последнее время существенно возросли. Как пояснил близкий к правительству источник "Известий", такой формат также предполагает размещение средств ФНБ фактически в валютные активы, но при этом вне юрисдикции стран, проводящих санкционную политику.

В пояснительной записке также подчеркивается, что договоры межправительственных займов из средств ФНБ требуется формировать с особой тщательностью — для обеспечения безусловного возврата средств от заемщиков. Стоимость таких займов должна быть не ниже доходности по российским ОФЗ.

Кроме непосредственно предоставления средств иностранным правительствам на закупки российской продукции Минфин предложил разрешить вкладывать свободные средства ФНБ — сверх планки накоплений в 7% ВВП — в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, в том числе ВЭБа.

В целом на размещение свободных средств ФНБ предусмотрен ряд ограничений. Перечень таких вложений утверждается правительством. Участие ФНБ в том или ином проекте не должно быть выше 25% от объема частных вложений и 40% от суммы заемного финансирования. Суммарный объем вложений не должен превышать 1 трлн рублей в течение трех лет. Рентабельность инвестиций (или процентные доходы по межгоскредитам) должна быть не менее доходности ОФЗ.