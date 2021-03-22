Погашение ипотеки супругом банкрота выводит жилье из процедуры банкротства - ВС РФ

22 марта. FINMARKET.RU - Верховный суд (ВС)отменил акты нижестоящих судов, которые заблокировали вывод из конкурсной массы гражданина-банкрота ипотечной квартиры, который произошел в результате досрочного погашения кредита его супругой. Если деньги были ее собственные, то сделанное нельзя оспаривать в рамках дела о банкротстве, следует из определения суда, опубликованного в его картотеке.

Вопрос о возможности досрочного погашения ипотеки одним из супругов-созаемщиков, если другой обанкротился, возник в деле о несостоятельности Николая Пугачева из Краснодара. Он в 2015 году вместе с супругой Дарьей и Ю.Ильяровым взял в ипотеку квартиру, заняв в Сбербанке 760 тыс. рублей.

В декабре 2017 года Пугачев был признан банкротом, суд ввел процедуру реализации имущества. Основным кредитором (99,23%) является банк ВТБ, которому Пугачев задолжал 150 млн рублей, свидетельствуют опубликованные финансовым управляющим данные на "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

Через несколько месяцев после решения суда о банкротстве Дарья Пугачева досрочно полностью погасила ипотеку, внеся в банк 125 тыс. рублей, которые, как она говорила в суде, ей подарили родители. Это позволило снять с квартиры обременение в пользу банка, а впоследствии - исключить ее из конкурсной массы как единственное жилье. Сейчас статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ запрещает отбирать у граждан за долги такую недвижимость, за исключением заложенной по ипотеке.

Этот досрочный платеж по ипотеке финансовый управляющий Пугачева Александр Гвоздевский расценил как преимущественное удовлетворение требований Сбербанка. Он через суд потребовал признать погашение недействительной сделкой, вернуть деньги Пугачевой, "восстановить" ипотеку и вернуть квартиру в конкурсную массу, чтобы ее можно было продать.

Суд первой инстанции отказал управляющему, указав, что платеж нельзя признать недействительным, так как совершен за счет средств супруги и уменьшения конкурсной массы не произошло. Однако апелляция и кассация сочли этот отказ "необоснованным" и удовлетворили требования финансового управляющего. По их мнению, был нарушен порядок погашения требований по общим обязательствам супругов, к которым относилась

Этот порядок закреплен в статье 213.26 закона о несостоятельности, согласно которой общее имущество супругов, один из которых является банкротом, должно быть продано, после чего часть вырученных средств, эквивалентная доле несостоятельного гражданина, включается в конкурсную массу, а остальное выплачивается супругу.

С этим решением не согласился Сбербанк и пожаловался в ВС РФ. Он настаивал, что не получил преимуществ перед иными кредиторами.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ по итогам рассмотрения жалобы отменила акты всех трех судебных инстанций - и принятые и в пользу супругов Пугачевых, и в пользу его финансового управляющего. По мнению ВС РФ, суды не ответили на ключевой для разрешения этого спора вопрос - каков источник денег на досрочное погашение.

"Ни судом первой инстанции, ни судами апелляционной инстанции и округа вопрос о том, совершён ли платеж за счет должника (и соответственно, допустимо ли его оспаривать в рамках настоящего дела о банкротстве) фактически не был исследован", - резюмировал ВС РФ. Его коллегия напомнила, что полученное супругом имущество в дар является его собственностью, следовательно, если выплаченные Сбербанку деньги действительно были подарены Пугачевой, то погашение нельзя оспаривать в рамках дела о банкротстве.

Дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.