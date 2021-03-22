Правительство может простимулировать добычу на Каспии

22 марта. FINMARKET.RU - Правительствуможет быть поручено разработать меры стимулирования добычи на месторождениях в Каспийском море, где крупнейшим недропользователем является ЛУКОЙЛ. Поручение может быть дано по итогам совещания у Владимира Путина 11 марта по повышению инвестиционной активности. В ходе совещания президент уже пообещал ЛУКОЙЛу рассмотреть поддержку месторождений сверхвязкой нефти, которые пострадали из-за повышения налогов в 2020 году. Тогда же налоговых льгот лишилось и каспийское месторождение ЛУКОЙЛа им. Корчагина, что может стоить компании, по оценкам экспертов, 5 млрд руб., сообщает "Коммерсантъ".

По данным “Ъ”, глава РСПП Александр Шохин попросил помощника президента РФ Максима Орешкина учесть в протоколе совещания у Владимира Путина от 11 марта меры стимулирования добычи нефти на месторождениях Каспия.

Вопрос дополнительного стимулирования добычи для проектов на Каспии обострился после того, как в прошлом году правительство повысило налоги для нефтяной отрасли. В частности, по настоянию Минфина была отменена пониженная ставка экспортной пошлины для месторождений Каспия и Восточной Сибири. Таким проектам также не предложили автоматически перейти на льготный режим налога на дополнительный доход (НДД), отмечает "Ъ".