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22 марта 2021 года 08:21

Правительство может простимулировать добычу на Каспии

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Алексей Андронов/ТАСС
Алексей Андронов/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Правительству РФ может быть поручено разработать меры стимулирования добычи на месторождениях в Каспийском море, где крупнейшим недропользователем является ЛУКОЙЛ. Поручение может быть дано по итогам совещания у Владимира Путина 11 марта по повышению инвестиционной активности. В ходе совещания президент уже пообещал ЛУКОЙЛу рассмотреть поддержку месторождений сверхвязкой нефти, которые пострадали из-за повышения налогов в 2020 году. Тогда же налоговых льгот лишилось и каспийское месторождение ЛУКОЙЛа им. Корчагина, что может стоить компании, по оценкам экспертов, 5 млрд руб., сообщает "Коммерсантъ".

По данным “Ъ”, глава РСПП Александр Шохин попросил помощника президента РФ Максима Орешкина учесть в протоколе совещания у Владимира Путина от 11 марта меры стимулирования добычи нефти на месторождениях Каспия.

Вопрос дополнительного стимулирования добычи для проектов на Каспии обострился после того, как в прошлом году правительство повысило налоги для нефтяной отрасли. В частности, по настоянию Минфина была отменена пониженная ставка экспортной пошлины для месторождений Каспия и Восточной Сибири. Таким проектам также не предложили автоматически перейти на льготный режим налога на дополнительный доход (НДД), отмечает "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  нефть,  льготы

 
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