Глава ЦБ: для рынка решение о повышении ставки не было неожиданным

19 марта. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,50% годовых. Кривая ОФЗ и реакция курса на повышение ключевой ставки ЦБ говорят о том, что такое решение соответствовало ожиданиям рынка, заявила глава Банка России Эльвирав ходе пресс-конференции.

Накануне совета директоров ЦБ большинство аналитиков прогнозировали неизменность ставки, полагая, что цикл нормализации ДКП может стартовать в апреле или летом. В пользу паузы говорила и динамика инфляции: она остается на максимуме с ноября 2016 г. (5,8% на 15 марта), но недельный рост цен чуть замедлился, что в совокупности с эффектом высокой базы второй половины марта прошлого года может привести к некоторому замедлению годового показателя в ближайшее время.

При этом единодушия в ожиданиях аналитиков не было, ряд экспертов незадолго до заседания на фоне высоких темпов инфляции и слухов об ужесточении ДКП более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, стали допускать повышение ставки на 0,25 процентного пункта.

"Что касается ожиданий рынка, то мы видим, что рынок во многом допускал и даже ожидал возможное повышение ставки на этом заседании, и ожидает повышение ставок до конца года. Действительно, многие аналитики, но не все, считали иначе. Мы в наших публикациях, интервью до "недели тишины" подчеркивали значительной рост устойчивой компоненты для инфляции, но самое решение у нас не было предопределено до того, как собрался совет директоров. Решение принимается на совете директоров, и мы анализировали развитие ситуации, факторы развития будущей динамики экономики. Судя даже по реакции кривой ОФЗ и курса на наше решение, это вполне соответствовало ожиданиям рынка. Для нас все-таки главное, чтобы решение бы правильным и своевременным. Решение не было предопределено, на заседании обсуждались три варианта, в том числе оставить ставку неизменной", - заявила она.

По словам Набиуллиной, если бы Банк России отложил повышение ключевой ставки на следующие заседания совета директоров, то в дальнейшем это решение потребовало бы более резких шагов.

"Мы видели, что денежный рынок и рынок облигаций уже заложили в цены активов возможность повышения ставки. Но многие эксперты и аналитики полагали, что повышение ключевой ставки начнется несколько позднее. Тем не менее, данные говорят о том, что возвращение нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас", - сказала она.

"Время имеет значение. Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем", - пояснила решение о повышении ставки ЦБНабиуллина.

"И перефразируя расхожее выражение, скажу, что во фразе "сохранить нельзя, повысить", запятую сегодня мы поставили в правильном месте", - сказала глава регулятора.

Как сказала также Набиуллина, Банк России на заседании рассматривал как один из вариантов повышение ставки больше чем на 25 базисных пунктов и вариант ее сохранения.

"Мы рассматривали три варианта: сохранить, повысить на 25 и на 50 базисных пунктов. Проводились аргументу и за, и против. Почему мы считаем, что нужно идти шагом по 25 базисных пунктов? Мы считаем, что должно быть более плавное изменение нашей денежно-кредитной политики", - заявила глава регулятора.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли нормализация денежно-кредитной политики завершиться до конца 2021 года, Набиуллина сказала, что это во многом будет определяться развитием ситуации.

"Здесь еще много неопределенности. Мы будем ориентироваться на поступающие данные, пересматривать наш прогноз. Важное значение имеет то, как мы будем пересматривать прогноз. В результате различных условий, предпосылок может сложиться так, что это понадобится, но не факт, что в этом году. Это не предопределено", - сообщили глава Банка России.