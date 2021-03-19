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19 марта 2021 года 12:07
Большинство россиян назвали себя счастливыми
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Сергей Мальгавко/ТАСС
19 марта. FINMARKET.RU - Не считают себя счастливыми людьми 16% россиян, среди причин - нехватка материальных средств, низкий уровень заработной платы и проблемы в семье, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс". При этом, согласно исследованию, удельный вес сограждан, считающих себя несчастными, за последние десять лет существенно снизился - в 2011 году не видел счастья в своей жизни каждый четвёртый (25%). В свою очередь, подавляющее большинство россиян (80%) полагают, что их жизнь настолько удалась, что можно считать себя счастливыми людьми. Опрос показал, что более трети сограждан (36%) однозначно считают себя счастливыми, 44% респондентов полагают, что живут, скорее счастливой жизнью. Среди причин, по которым свою жизнь можно назвать счастливой, эти респонденты называют благополучие в семье, хорошую работу, хорошее материальное положение. Данные социологов показывают, что десять лет назад, в целом, счастливыми людьми себя называли две трети россиян (67%). По данным ВЦИОМ, 4% россиян сочли, что вопрос социологов о счастье носит философский характер, и затруднились оценить, насколько они счастливы, или напротив, несчастливые люди. Всероссийский инициативный опрос был проведён 13 марта 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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