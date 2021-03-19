Большинство россиян назвали себя счастливыми

19 марта. FINMARKET.RU - Не считают себя счастливыми людьми 16% россиян, среди причин - нехватка материальных средств, низкий уровень заработной платы и проблемы в семье, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс". При этом, согласно исследованию, удельный вес сограждан, считающих себя несчастными, за последние десять лет существенно снизился - в 2011 году не видел счастья в своей жизни каждый четвёртый (25%).

В свою очередь, подавляющее большинство россиян (80%) полагают, что их жизнь настолько удалась, что можно считать себя счастливыми людьми.показал, что более трети сограждан (36%) однозначно считают себя счастливыми, 44% респондентов полагают, что живут, скорее счастливой жизнью.

Среди причин, по которым свою жизнь можно назвать счастливой, эти респонденты называют благополучие в семье, хорошую работу, хорошее материальное положение.

Данные социологов показывают, что десять лет назад, в целом, счастливыми людьми себя называли две трети россиян (67%).

По данным ВЦИОМ, 4% россиян сочли, что вопрос социологов о счастье носит философский характер, и затруднились оценить, насколько они счастливы, или напротив, несчастливые люди.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 13 марта 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.