Двойники должников не будут платить за тезку

19 марта. FINMARKET.RU - Электронные технологии стали причиной проблем у тысяч не причастных к чужим долгам граждан, которым не повезло получить при рождении те же имена, что у должников. Нередко двойники рождаются в один день, и если один из "близнецов" окажется финансово нечистоплотным, другому надо ждать беды. Потому что компьютеры могут в упор не видеть должника, но достать совершенно постороннего "близнеца" хоть на другом конце страны. Некоторое время назад был принят ряд законов, которые должны были решить проблему двойников. Увы, пока она не решилась, и многие "близнецы" по-прежнему живут в страхе, пишет "Российская газета". Электронные технологии должны исправить ситуацию.

Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова в ходе "круглого стола" в Совете Федерации на тему "Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации". сообщила, что на учете в ведомстве находится около шести тысяч граждан, чьи ФИО совпали с данными должников. По ее словам, сейчас разрабатываются инициативы, призванные исправить ситуацию. В судебных решениях должны появиться индивидуальные идентификаторы, такие как СНИЛС, паспортные данные и т.п. Тогда станет ясно, кто есть кто.

Как рассказала Ольга Помигалова, на сегодняшний день Гражданский процессуальный кодекс предусматривает усеченный перечень идентификаторов в судебных приказах. А судебные приказы, как пишет "РГ", выносятся по упрощенной процедуре. Долги по кредитам и ЖКХ чаще всего взыскиваются именно с помощью судебных приказов. Так что не стоит удивляться, что счета так часто попадают к посторонним.

Но электронные технологии, которые портят нам жизнь, должны и исправить ситуацию. Сейчас внедряется суперсервис на портале госуслуг, который упростит взаимодействие с приставами. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала, что реализация суперсервиса позволит гражданам и представителям бизнеса получать расширенные сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде, минуя личное взаимодействие с уполномоченными службами. Предполагается, что необходимая информация будет предоставляться в автоматическом режиме в течение 30 секунд.

Ирина Рукавишникова указала, что пользователи портала госуслуг смогут отслеживать стадии процесса снятия ограничения выезда за пределы России, подавать заявления, получать уведомления от Федеральной службы судебных приставов и взаимодействовать с ведомством по различным вопросам удаленно, в режиме онлайн.

В свою очередь, по мнению члена совета Федеральной палаты адвокатов России Елены Авакян, никакая государственная электронная система не будет работать эффективно, пока не появится модель, сходная с моделью "Электронный страж", реализованной в системе арбитражных судов России.

"Получать сведения о том, что к нему имеются претензии, человек должен не после того, как списаны деньги, а до этого", - сказала она.