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19 марта 2021 года 09:32
ЦБ РФ выступает против размена активов НПФ
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YAY\ТАСС
19 марта. FINMARKET.RU - Департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ заявил о недопустимости перевода активов между резервом по ОПС (РОПС) и другими портфелями пенсионных накоплений. Это следует из письма регулятора, разосланного «в связи с поступающими вопросами НПФ» в профильные ассоциации — НАПФ, АНПФ, НАУФОР и НФА, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Считаем недопустимой практику перевода и (или) замены по решению фонда активов между РОПС и средствами пенсионных накоплений, не включенными в резервы фонда, выплатным резервом, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата",— говорится в документе. Использование РОПС ограничено законодательно. Он может быть направлен только на гарантийное восполнение, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, а также на доставку клиентам НПФ пенсий. Как указывает в письме регулятор, "однозначно определены источники формирования и направления использования РОПС и предусмотрена возможность инвестирования средств РОПС с соблюдением установленных требований". Поэтому изменения в составе активов резерва «могут происходить исключительно в результате его формирования, использования и инвестирования". Из этого, по мнению ЦБ, а также "необходимости соблюдения требования, обязывающего фонды не принимать в одностороннем порядке решений, нарушающих права" клиентов, следует, что проводить перевод активов из РОПС в другие портфели пенсионных накоплений и обратно недопустимо.
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