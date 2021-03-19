Подготовлена новая программа перевода автомобилей на газ

19 марта. FINMARKET.RU - Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства, призванный стимулироватьавтомобилей в России на, опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. "Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Министерство будет собирать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной газ (СНГ, смесь пропана и бутана) и компримированный природный газ (КПГ, метан) - наиболее популярные виды газомоторного топлива, пишут "Ведомости"

Такие решения для своей продукции должны будут разработать сами автопроизводители. Компаниям, предложившим не менее двух решений, будет предоставляться господдержка, говорится в пояснительной записке.

Разработчики таких решений должны будут зарегистрировать их товарный знак и торговое название, предоставить министерству всю документацию по конкретному типовому решению, данные о его изготовителе и об авторизованных установщиках этого оборудования, к которым впоследствии сможет обратиться любой автовладелец. Запустить реестр в интернете планируется с 1 июня, вести его будет сам Минпромторг на своем сайте, следует из документа.

Сейчас автовладельцы должны получать сертификат о соответствии транспортного средства нормам безопасности отдельно на каждый автомобиль, переоборудованный под газобалонное оборудование (ГБО). Если предложение Минпромторга будет принято, включенное в реестр типовое решение уже будет иметь такой сертификат и автовладелец получит его автоматически вместе с модернизированным автомобилем.

В России уже действует другая программа поддержки перевода техники с бензина на газ, ее курирует Минэнерго. Так, с лета 2020 г. правительство субсидирует 60% стоимости переоборудования. В 2020 г. на КПГ было переведено 10 600 транспортных средств, сообщил "Ведомостям" представитель ведомства. На эту программу ежегодно выделяется 700 млн руб. из федерального бюджета. Минпромторг же в 2020 г. выделял субсидии производителям техники на газе при условии предоставления покупателю скидки на эту технику. Тогда на эту меру направили 3,3 млрд руб., а в феврале 2021 г. программа стала бессрочной.

"Проект Минпромторга с нами еще не обсуждался и официально в Минэнерго не поступал. Но полагаем, что создание реестра типовых решений по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо может стать условием для эффективного развития рынка газомоторного топлива, и в целом [проект] нами поддерживается", - добавил представитель Минэнерго.