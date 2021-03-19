Долги за теплоэнергию выросли на 12%

19 марта. FINMARKET.RU - С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей за теплоснабжение перед энергоснабжающими организациями (РСО) увеличился на 28,7 млрд рублей - до 237,9 млрд рублей, то есть примерно на 12%. Об этом "Известиям" рассказали в ассоциации "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики".

Задолженность растет каждую зиму: в холодные месяцы повышаются расходы на отопление, сказали в совете. Обычно платежки приходят за прошлый месяц, поэтому как раз в начале января россияне получают крупные счета. Однако в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет в этот раз долг увеличивается ускоренными темпами. Например, с 1 января по 1 февраля 2019-го объем неплатежей вырос на 19,2 млрд рублей (8,6%), а в тот же период 2020-го - на 17,9 млрд (9,2%), рассказали в совете.

Среди потребителей стали чаще нарушать условия оплаты жилищные организации (УК) - уровень оплаты тепловой энергии снизился на 12,9%, организации, перепродающие теплоэнергию (-8,3%), малый бизнес (-8,3%) и граждане, оплачивающие тепловую энергию напрямую РСО (-5,5%).

Действительно, платежная дисциплина ряда УК в регионах, а также посредников-продавцов находится на низком уровне, согласны в крупной ресурсоснабжающей компании "Т-Плюс". Эти группы потребителей задолжали компании за тепло порядка 25 млрд рублей. За промышленными предприятиями же числятсятолько на 1,2 млрд рублей (в 2019 году они составляли порядка 1 млрд рублей).

Снижение уровня оплаты УК может быть связано как с невыплатами самих граждан, так и с умышленным уходом от оплаты услуг жилищными организациями, отметил замглавы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.

Некоторые УК воспользовались ситуацией и предоставленным государством льготным режимом на период сложной эпидемиологической ситуации, отметили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). "По состоянию на 1 января 2021 года, долг только 100 УК - злостных неплательщиков - за поставленные ресурсы перед МОЭК превысил 6,3 млрд рублей", - сообщили там.

В отрасли считают, что на ухудшение показателей повлияла рекордно холодная зима и снижение платежеспособности населения из-за коронакризиса. Массовые невыплаты могут поставить под угрозу надежность теплоснабжения в стране.