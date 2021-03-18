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18 марта 2021 года 09:37
Работу по совместительству предлагают запретить
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Сергей Бобылев/ТАСС
18 марта. FINMARKET.RU - Депутат Госдумы Сергей Вострецов (фракция "Единая Россия") направил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросил отменить ряд законодательных актов, запретив таким образом россиянам работать по совместительству, сообщает "Российская газета", ссылающаяся на документ. Работают сразу в нескольких местах россияне не от хорошей жизни, подчеркивает парламентарий. По его мнению, нужно увеличивать основной оклад, чтобы у работодателей не оставалось возможностей не доплатить. Депутат напоминает, что сегодня закон разрешает работать по совместительству врачам, учителям, фармацевтам, деятелям культуры. А вот, например, водитель уже не может устроится официально еще куда-нибудь, кроме основного места работы. Потому что считается, что водитель - профессия ответственная и рискованная, поэтому тем, кто "за баранкой", нужно полноценно отдыхать между сменами. Трудиться по совместительству человек может как у одного, так и у разных работодателей. Если работник совмещает основную работу с совместительством в одной организации, то два полноценных оклада ему не дадут. За совместительство, как правило, предлагают половину оклада. Вострецов считает, что в этой ситуации большую выгоду имеет работодатель: экономит на оплате сверхурочных работ, да и среднюю зарплату, например, по больнице всегда можно поднять, чтобы отчитаться о выполнении указов президента. "Кроме того, при наличии массового внутреннего совместительства проблемой является трудоустройство молодых специалистов. Они годами не могут найти работу по специальности, утрачивают полученную квалификацию, пополняют ряды безработных", - отмечает депутат в своем обращении к главе правительства. Он подчеркивает, что достойно должна оплачиваться основная работа. "Для прозрачности формирования зарплаты базовый оклад, базовая ставка зарплаты работников учреждений социальной сферы и науки (медицинских, педагогических, работников культуры) должен составлять в структуре заработной платы не менее 70-80%, а иные доплаты - 20-30%, - добавляет Вострецов. Он предлагает признать недействующим постановление правительства от 2003 года, определяющее особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры. Разработать систему оплаты труда работников перечисленных отраслей с учетом того, что базовая ставка будет составлять не менее 70-80% оклада, пишет "РГ".
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Ключевые слова: РФ, работа, совместительство
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