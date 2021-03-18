Минтранс просят отменить плату за выбор места в самолете

18 марта. FINMARKET.RU - Минтранс попросили запретить авиакомпаниям брать обязательную плату за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, пишут "Известия"

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву просит рассмотреть возможность внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места.

Сегодня многие российские перевозчики - "Победа", Utair, Red Wings, Nordwind, "Азимут", Smartavia - не дают клиентам возможности зарегистрироваться на рейсбез оплаты выбора места в самолете. В таком случае зарегистрироваться бесплатно можно только в аэропорту, отстояв в очереди. Это не распространяется на тарифы, заранее включающие услугу выбора места. В авиакомпаниях "Известиям" подтвердили эту информацию.авиабилеты

Как сказал Зотов "Известиям", некоторые российские авиакомпании навязывают платную услугу выбора места в самолете при онлайн-регистрации на рейс и фактически объединяют эти две услуги.

"Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной - пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете", - пояснил он, добавив, что объединение двух услуг направлено на повышение доходов авиаперевозчиков и практически не оставляет выбора потребителям.

Доля пассажиров, проходящих электронную регистрацию и, соответственно, оплачивающих место в самолете, составляет 25-35%, сказали "Известиям" источники в трех авиакомпаниях, у которыхобусловлена покупкой места в самолете. По подсчетам "Известий", в январе их доходы от этой услуги составили минимум 30 млн рублей.