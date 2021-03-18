Поможет ли МБ расширение границ льготных налоговых режимов

18 марта. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили резко расширить границы льготных налоговых режимов, пишут "Ведомости". Это не поможет малому бизнесу, но создаст множество проблем, предупреждают эксперты газеты.

Депутаты ЛДПР Сергей Катасонов и Дмитрий Пьяных внесли в Госдуму законопроект, который расширяет доступ малого бизнеса к льготным режимам налогообложения. В прошлом году малый и средний бизнес столкнулся со снижением выручки до 70% от докризисного уровня и прибыли до 73%, указывают они. Это вынудило бизнес оптимизировать затраты, в том числе на фонд оплаты труда.

Авторы документа ожидают сокращения сотрудников на 20%, средней заработной платы на 18% по итогам 2021 г. К тому же в этом году прекратил свое действие самый популярный льготный режим налогообложения – единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Для компенсации всех этих факторов парламентарии предложили расширить потенциальный круг участников льготных режимов упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) систем налогообложения.

"Предлагается разрешить использование ПСН не только индивидуальным предпринимателям, но и организациям – юридическим лицам, соответствующим критериям, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Увеличить критерии, устанавливающие право применять ПСН, в частности: среднюю численность наемных работников – с 15 до 50 человек, сумму полученного дохода – с 60 до 150 млн руб.".

Кроме того, Катасонов и Пьяных предлагают дать право субъектамустанавливать пониженную налоговую ставку до 4% на период 2021 г. для всех или отдельных категорий налогоплательщиков и дать право субъектам РФ устанавливать налоговую ставку в размере 0% для организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, больше всего пострадавших от коронакризиса.

"Реализация законопроекта позволит снизить риски банкротств для предпринимателей и поддержать занятость за счет возможности направлять высвободившиеся средства от снижения налоговой нагрузки на выплату заработных плат", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предприниматели оценивают эти предложения неоднозначно. Так, учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин считает, что они помогут только тем отраслям, которые признаны особо пострадавшими, что может создать перекос в экономике, так как от пандемии пострадали почти все. "Не создавая никакого механизма реальной поддержки МСП, расширение критериев для доступа к льготным режимам налогообложения в определенной мере способно сыграть на руку недобросовестным налогоплательщикам, использующим схемы дробления бизнеса", – предупреждает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Татьяна Школьная. В итоге вместо создания механизма поддержки законодатели создают дополнительные риски для экономики и бизнеса, пишут "Ведомости", приводящие мнение экспертов.