Банки просят 2 трлн на новые проекты

18 марта. FINMARKET.RU - Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С такой инициативой выступил ПСБ, он уже обсудил ее с Минпромторгом, пишут "Известия", ссылаясь на советника председателя организации Николая Власова. Банкам, кредитующим крупные, предлагается на возвратной основе выделять целевой капитал из специального фонда объемом 2 трлн рублей. Благодаря этому у них появится больше интереса к поиску и финансированию новых строек — как инфраструктурных, так и промышленных. Предложение действительно даст толчок к росту инвестиций, но добиться этого можно и без привлечения средств государства, полагают эксперты.

Согласно национальным целям развития России,в основной капитал до 2030 года должны увеличиться на 70% по сравнению с 2020-м. Пока же они либо стагнируют, либо падают: по итогам прошлого года объем таких вложений сократился на 1,4% до 20,1 трлн рублей, а в 2019-м наблюдался небольшой рост — на 1,7%. Д

Перезапуску инвестиционного цикла могло бы значительно содействовать создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С таким предложением вышел ПСБ, оно уже обсуждалось в Минпромторге, сообщилНиколай Власов. Механизм работы нового инструмента он описал следующим образом: инициаторы проекта по строительству, например, завода обращаются в Минпромторг, чтобы получить заключение о потенциальной востребованности их продукции. Если ее признают перспективной, предприниматели идут в банк, который со всей строгостью процедур оценивает их бизнес-план.

Когда проект получает одобрение кредитного комитета, банк обращается в фонд, чтобы ему выделили целевой капитал (что важно — на возвратной основе) для финансирования 80% стоимости стройки. Если банк соответствует определенному кредитному рейтингу и другим прозрачным критериям, для него автоматически открывается счет в ЦБ или ВЭБе, с которого по мере перечисления траншей проектного финансирования переводятся средства на выкуп субординированных облигаций банка. При этом купон по таким фондам должен быть не выше ключевой ставки.

Предложение действительно даст толчок к росту проектного финансирования, что, в свою очередь, улучшит инвестиционный климат и обеспечит устойчивое развитие разных отраслей экономики, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, мнение которого приводят "Известия". Однако очень важно, чтобы ограничения по допуску банков к докапитализации были разумными, прозрачными и не имели целью поддержать только крупнейших игроков.