Иностранные IT-компании обяжут регистрировать "дочек" в РФ и платить налоги

18 марта. FINMARKET.RU - Правительство планирует к концу года создать в России систему "цифрового резидентства"» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы, сообщает "Коммерсантъ", ссылающийся на инициативу из плана поддержки IT-отрасли. Сейчас план находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В перечне ответственных за реализацию инициативы указаны Минцифры, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ. Предложение будет обсуждаться на совещании в правительстве 18 марта, сообщили “Ъ” в Минцифры.

В рамках создания системы планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании (с аудиторией более 100–500 тыс. пользователей на территории России) регистрировать юридические лица в России и платитьна территории страны, пишет "Ъ", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в проекте будет предложено несколько вариантов регистрации: дистанционно в личном кабинете ФНС либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями — в таком случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский представитель ее товарного знака. После принятия проекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию, в противном случае им могут грозить "санкции".

Под требования нового регулирования, по мнению экспертов, могут попасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы. Усиление давления на иностранные компании может изменить их стратегию работы в России, предупреждают эксперты.