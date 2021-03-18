В РФ могут ввести полный запрет на поставки сахара за рубеж

18 марта. FINMARKET.RU - Механизм демпферного регулирования экспорта может появиться и на сахарном рынке. Не исключен и полный запрет на поставки его за рубеж. Это следует из проекта постановления Совета Федерации, подготовленного к "правительственному часу" 31 марта, на котором планируется заслушать отчет главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагается "рассмотреть вопрос о введении в отношении сахара белого демпферного механизма регулирования экспорта вплоть до полного запрета на вывоз сахара за пределы Российской Федерации до момента стабилизации внутрироссийских цен на белыйна уровне 36 рублей за 1 кг с НДС не только для индивидуальных, но и для промышленных потребителей; инициировать на уровне ЕАЭС рассмотрение вопроса о динамическом изменении ввозных и вывозных пошлин как на сахар белый, так и на сахар-сырец, ставка которых будет зависеть от уровня внутренних цен на сахар в странах-членах ЕАЭС".

Документ был обсужден на совещании аналитического управления Совета Федерации вместе с комитетом палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в среду. Дискуссия показала, что единства по поводу этих мер нет.

Противником такого регулирования экспорта выступил Союзроссахар.

Председатель правления союза Андрей Бодин предложил не рассматривать эти пункты проекта постановления. "Последствия регуляторики могут быть катастрофическими. Отдельные предложения считаю провокационными в нашей ситуации. На сегодняшний день самая главная задача - не спугнуть капитал", - заявил он.

Бодин отметил, что отрасль добросовестно выполняет соглашения по фиксированным ценам на сахар. "Сахара достаточно, мы накопили запасы за последние три года. Мы сегодня с этими запасами живем", - сказал он. Однако банки буквально на второй день после заключения соглашения направили запросы о необходимости обосновать возвратность кредитов. "То есть были кредитные линии утверждены, мы в январе не получили средства", - отметил он.

По его словам, предложенные регуляторные меры могут привести к тому, что площади под сахарной свеклой сократятся, хотя Минсельхоз ориентирует производителей на их увеличение в текущем году. "Любой вопрос, если тронуть сельхозпроизводителя, означает, что мы просто не посеем или посеем еще меньше", - заявил он, напомнив, что в прошлом году посевы и так сократились на 18%.

В то же время президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко считает, что включенные в проект постановления пункты изложены корректно и правильно. "По сахару у нас есть полемика. Первое, самое важное, - сахарная отрасль в нерыночной экономике. Установлены защитные пошлины на импорт сахара белого и сахара-сырца, они действуют", - сказал он.

По его словам, эти вопросы надо рассматривать и решать, "обозначить плавающую пошлину (насахара - ИФ) на период условно на апрель-август". "Тем самым мы будем стимулировать сахарную отрасль хорошо работать", - заявил глава ассоциации.

Носенко сообщил, что в прошлом году сахар на экспорт отправлялся по 25-27 рублей за кг, "а сегодня цены производителей 47-49 рублей". "Я считаю, что это сплошное безобразие", - сказал он, отметив, что внутренние цены на сахар на 25% выше, чем цены Лондонской биржи.

По его словам, кондитерская отрасль ежегодно потребляет до 1,5 млн тонн сахара.

Подводя итог дискуссии, председатель комитета Алексей Майоров заявил, что "государство должно правильно регулировать рынки научиться". "Мы до сих пор правильно рынки не научились регулировать", - сказал он.

Механизм зернового демпфера со 2 июня начнет действовать на зерновом рынке РФ. Обсуждается также введение его на рынке масложировой продукции.

Цены на сахар до 1 апреля зафиксированы соглашением между поставщиками и ритейлерами. Оптовая цена не должна превышать 36 рублей, розничная - 46 рублей за кг.