Финансисты критикуют финальный вариант стратегии развития НПС

17 марта. FINMARKET.RU - Банк России в понедельник представил участникам финансового рынка финальный вариант проекта стратегии развития национальной платежной системы. Об этом рассказали несколько собеседников "Коммерсанта"

Финансисты раскритиковали как отдельные положения документа, так и в целом его направленность. И в первую очередь тревогу у участников рынка вызывает развитие конкуренции как с потенциальными новыми игроками, которыхпланирует пустить на финансовый рынок, так и с самим регулятором, активно продвигающим собственные платежные сервисы.

По словам председателя правления НП "Национальный платежный совет" Алмы Обаевой, не все положения предыдущей стратегии развития, о выполнении которой отчитался ЦБ, были выполнены: "В частности, не была реализована идея разделения платежной системы и системы бухучета с созданием универсального идентификатора для платежей в адрес юрлиц". Между тем внедрение такого идентификатора для юрлиц, как считает Обаева, заметно ускорило бы прохождение платежей, но в новой стратегии об этом вообще не упоминается.

В прошлой стратегии не значилась приватизация Национальной системы платежных карт (НСПК), поскольку сама НСПК появилась после ее принятия. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов обращает внимание, что о приватизации НСПК в целом, которая подразумевалась при ее создании, или отдельных ее частей (например, СБП) в документе не упоминается.

Как считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, без изменений в стратегии осталось главное - ее нацеленность не на развитие платежной отрасли с точки зрения повышения эффективности функционирования, а на развитие "национальной платежной системы" как совокупности реализуемых Банком России "инфраструктурных проектов" и "инновационных сервисов".

Участники рынка надеются внести в стратегию необходимые изменения.