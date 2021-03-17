Новые трудовые книжки предлагается оформлять за деньги

17 марта. FINMARKET.RU - Минтруд доработал с учетом предложений экспертов проект приказа министерства "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек". И направил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию. Часть замечаний учли, но вот пункт 48 из проекта решили не исключать.

Как пишет "Российская газета", речь в этом спорном пункте идет о взимании платы за выдачу трудовых книжек. "При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 и 49 настоящего Порядка", - говорится в проекте документа, на который ссылается газета.

"Пункт 49 - неправильное заполнение или порча не по вине работника, пункт 34 - массовая утрата трудовых книжек работодателем. Здесь все понятно, человек не виноват, что испортили или потеряли его трудовую. Но в остальных случаях оплата бланка трудовой - нововведение, - подчеркнул "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин. - На данный момент действующим законодательством оплаты за выдачу трудовой книжки не предусмотрено. Это делается за счет работодателя. Но тогда и при оформлении трудового договора необходимо будет фиксировать тот факт, что на основании пункта 48 работник обязуется возместить денежные средства в определенном размере на приобретение трудовой". Стоимость трудовой книжки сегодня составляет порядка 300-400 рублей. Работодателям бланки обходятся дешевле, так как они приобретают их централизованно после проведения закупочных процедур.

Ранее "РГ" писала, что трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года. При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется. Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца также будут действительны.

Те люди, которые только начинают свою трудовую деятельность, бумажные трудовые уже не получают, на них с 2020 года заводят электронные трудовые книжки. А вот новые бумажные книжки придется выдавать тем работникам, которые выбрали в течение 2020 года бумажный вариант. Но случилось ЧП - они, например, потеряли свою трудовую, или же она пришла в негодность, либо внесенная запись признана недействительной.

Из нововведений, которые предлагается закрепить в Порядке ведения и хранения трудовых, можно выделить изменение количества разворотов в трудовой книжке: для внесения сведений о работе - увеличение до 14, а для внесения награждений уменьшение до 7.