Счетная палата в 2020 году выявила нарушения на 355,5 млрд руб.

17 марта. FINMARKET.RU -РФ в 2020 году выявила почти 4 тыс. нарушений на 355,5 млрд рублей, значительную часть - 108,7 млрд рублей - составляют нарушения при проведении государственных закупок. Такие сведения содержатся в отчете о работе ведомства в прошлом году.

Еще один значимый блок - нарушения при формировании и исполнении бюджета, их было выявлено почти 1,5 тыс. на сумму 70,6 млрд рублей, основную долю составляют нарушения, допущенные при исполнении бюджета (52,3 млрд рублей).

По результатам проверок исполнения бюджетов Счетная палата установила 343 факта нарушений органами госвласти и внебюджетных фондов при выполнении их задач и функций на 14,5 млрд рублей.

Были выявлены нарушения порядка определения объема и условий предоставления из бюджета субсидий юрлицам на 12,8 млрд рублей. Еще 17 млрд рублей составили нарушения при реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Основные проблемные зоны - необеспечение своевременного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, наличие незавершенных проектных работ.

В сфере межбюджетных отношений лидируют нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий и других межбюджетных трансфертов - 9,8 млрд рублей. В сфере ведения бухучета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности было выявлено нарушений на 20,9 млрд рублей.

Кроме того, Счетная палата в прошлом году изучала вопросы повышения эффективности деятельности организаций с госучастием, в результате было выявлено нарушений на 500 млн рублей.

Объем выявленного неэффективного использования бюджетных средств и других ресурсов составил в 2020 году 20,6 млрд рублей.

По результатам прошлогодних проверок удалось вернуть в бюджет РФ и Союзного государства более 16,4 млрд руб., треть из которых по материалам, содержат гостайну. По данным Счетной палаты, в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и бюджет Союзного государства возвращено 16 423,3 млн рублей, в том числе обеспечен возврат 5 млрд 4434 млн руб. по направленным в прокуратуру материалам (включая материалы прошлых лет), содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

В 2019 году в бюджет вернулись 4,516 млрд руб., годом ранее - 7,555 млрд.

148 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 23 уволены.

Отмечается, что по результатам исполнения представлений СП, в бюджет довзыскано таможенных пошлин и налогов на общую сумму 912,9 млн руб., а таможенными органами усилен контроль за процедурами помещения товаров под отдельные таможенные процедуры.

По итогам трех проверок и вынесенным представлениям обеспечен возврат в доход бюджета неправомерно использованных средств в области сельского хозяйства - 78,5 млн рублей.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий было установлено, что в Республике Мордовия и Псковской области допускались нарушения положений Бюджетного кодекса. Невыполнение регионами условий соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам повлекло по требованию Минфина России их досрочный возврат Псковской областью в сумме 1,4 млрд рублей и применение Минфином России бюджетных мер принуждения к Правительству Республики Мордовия в сумме 20,5 млрд рублей.