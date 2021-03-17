Покупатели отечественных программ получат налоговые льготы

17 марта. FINMARKET.RU - Правительство рассматривает предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие включение расходов на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компьютерного оборудования, представленных в едином реестре российских программ, а также в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Эта инициатива вошла в проект второго пакета мер поддержит IT-отрасли, поступившего на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, пишут "Ведомости"

Введение инструмента налоговых вычетов будет закреплено федеральным законом и потребует внесения изменений в законы субъектов РФ, указано в проекте документа, с которым ознакомилась газета.

Данная мера направлена на стимулирование импортозамещения и приобретение отечественного ПО, ПАК и компьютерного оборудования, пояснил представитель Минцифры.

"Детали применения будут дорабатываться, в том числе в части принятия соответствующих нормативных актов на уровне субъектов РФ, - пояснили в пресс-службе Чернышенко. - В настоящий момент в концепции данного мероприятия не указаны ограничения по потенциальным компаниям-участникам, на которые этот налоговый вычет может распространяться".

Процент от суммы затрат на покупку отечественных разработок, который компании смогут вычесть, пока не конкретизирован Общая ставка по налогу на прибыль в России составляет 20%. Инвестиционный налоговый вычет - специальный инструмент снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль, смысл которого заключается в том, что исчисленный к уплате налог на прибыль уменьшается на сумму расходов либо (чаще всего) части расходов. То есть данный вид налогового вычета уменьшает не налоговую базу по налогу на прибыль, а сам исчисленный налог.

Доля отечественных программных продуктов и оборудования на российском рынке в ближайшие годы будет повышаться благодаря ряду мер, самой масштабной из которых станет выход указа президента о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (это госорганы, сети связи, транспорт, банки и т. д.) на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования. Проект данного указа был опубликован на regulation.gov.ru в январе этого года. В нем определен крайний срок перехода на отечественное ПО - до 1 января 2023 г. - и на российское оборудование - до 1 января 2024 г.