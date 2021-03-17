ФНС проверяет счета россиян за рубежом

17 марта. FINMARKET.RU - Подразделения ФНС направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах, со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями. В основном от налоговой приходят два типа писем: первый касается неуплаченных в РФ налогов по доходам за рубежом, второй — нарушений валютного законодательства

Например, в одном из запросов налоговой, с которым ознакомились "Известия" , служба напоминает гражданину, какие именно, в каких банках Швейцарии и Люксембурга зарегистрированы на его имя, каковы суммы остатков по ним и поступлений за период с 2017 года. Инспекция требует детализировать эту информацию и пояснить происхождение активов и причины неуплаты по ним налогов.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что налоговая в неформальном порядке предлагает потенциальным нарушителям заплатить НДФЛ в процентах от остатка на счете. Физлица, чьи средства недостаточно чисты, в целом идут на такое предложение, хотя оно формально и расходится с российским законодательством

Запросы и проверки ФНС приобрели массовый характер. Об обращениях за консультациями "Известиям" рассказали представители PwC, KPMG, Deloitte, юридических фирм "Пепеляев Групп", Borenius и FTL Advisers. В пресс-службе налоговой на просьбу подтвердить направление гражданам таких уведомлений, а также уточнить, чем это связано, сообщили следующее:

"При организации контрольно-аналитической работы ФНС использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в ее распоряжении информации, в том числе сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями. В случае если выявляются расхождения, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы. Если установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах и налогоплательщиком не уточнены обязательства перед бюджетом, может быть принято решение о проведении выездной проверки в отношении данного физического лица".

Активность ФНС связана с поступлением в ее распоряжение и обработкой массива данных от заграничных фискальных органов об активах и операциях россиян.