Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%

В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%

16 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2021 года промышленное производство в РФ упало на 3,7% по сравнению с февралем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составило 1,9% Ранее сообщалось о снижении на 2,5%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства" - указывает Росстат.

В январе-феврале снижение промпроизводства составило 2,8%

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в феврале выросло на 1,3% после снижения на 4,2% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели менее пессимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства за февраль на 2,6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год при этом не изменился по сравнению с опросом месяц назад и составляет 3,6%, что лучше прогноза Минэкономразвития (2,6%).

В сфере добычи полезных ископаемых в январе падение объема производства в годовом выражении ускорилось до 8,9% после снижения на 7,4% в январе.

В обрабатывающих отраслях снижение промпроизводства составило 2,4% после сокращения на 0,2% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в феврале составил 7,4%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 7,7%.

На итоги промышленного производства в феврале 2021 года повлияли следующие факторы:

- климатический - по данным Гидрометцентра РФ, среднемесячная температура воздуха в России в феврале оказалась ниже нормы впервые с 2012 года.

- календарный фактор - февраль 2020 года на один календарный день длиннее февраля 2021 года. Это оказало влияние на результаты работы отраслей с непрерывным циклом производства, прежде всего в сырьевом секторе;

- высокая база февраля 2020 года. Индекс промышленного производства вырос в феврале прошлого года на 4,6% к аналогичному периоду 2019 года, отмечает Росстат.

- эпидемиологический - снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией позволило рассчитывать на рост деловой и потребительской активности в феврале текущего года.

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+28,1%);

- производство текстильных изделий - (+16,2%), одежды - (+3,8%);

- производство напитков - (+9,9%);

- добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия - (+13,1%);

- добыча угля - (+11,4%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+10,8%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+6,5%), а химпроизводство - (+5,3%);

- производство мебели - (+12,8%).